Tα νέα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα νέα αρχεία ρίχνουν φως στη δραστηριότητα του Αμερικανού χρηματιστή, καταδικασμένου για εμπλοκή σε δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Σε μια κίνηση που ενισχύει την πίεση για πλήρη διαφάνεια, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε ότι από τις 9 Φεβρουαρίου 2026 θα επιτρέψει στα μέλη του Κογκρέσου να έχουν πρόσβαση σε πάνω από 3 εκατ. έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν, μετά από νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι στο Κογκρέσο.

Η απόφαση αυτή έρχεται εν μέσω κριτικής για καθυστερήσεις και εκτεταμένες λογοκρισίες στη δημοσιοποίηση των εγγράφων, με τους επικριτές της αμερικανικής κυβέρνησης να ζητούν την πλήρη αποκάλυψη στοιχείων.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε προσωρινά περίπου 9.500 έγγραφα από την επίσημη ιστοσελίδα του μετά από ανησυχίες ότι περιείχαν προσωπικά δεδομένα θυμάτων, με την υπηρεσία να διαβεβαιώνει ότι θα ξαναδοθούν στη δημοσιότητα μετά από περαιτέρω επεξεργασία.

Έντονη συζήτηση υπάρχει και για τις προσωπικές επαφές και σχέσεις του Έπσταϊν με εξέχοντες επιχειρηματίες και πολιτικούς αλλά και για βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν συνεργάτες του.

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης, αναφορές σε προσωπικότητες υψηλού προφίλ, επανατροφοδοτώντας την έρευνα για τον τρόπο που κινήθηκε ο Έπσταϊν μέσα στα δίκτυα της παγκόσμιας ελίτ. Τα στοιχεία αυτά έχουν πυροδοτήσει και στην Ευρώπη πολιτικές αντιδράσεις, με έρευνες και πίεση σε κορυφαία πρόσωπα σε διάφορες χώρες.

Η υπόθεση, αν και ξεκίνησε πριν από χρόνια με τη σύλληψη του ίδιου του Έπσταϊν, τώρα ανοίγει ξανά μέσα από την προσπάθεια αποκάλυψης και ανάλυσης των αρχείων που είχαν κρατηθεί κρυφά.

Ήταν ο Έπσταϊν Ισραηλινός κατάσκοπος; Τι αποκαλύπτει πληροφοριοδότης του FBI

Ένας μυστικός πληροφοριοδότης του FBI «πείστηκε» ότι ο Έπσταϊν ήταν Ισραηλινός κατάσκοπος, σύμφωνα με έγγραφο που περιλαμβάνεται ανάμεσα στις εκατομμύρια σελίδες που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το κυβερνητικό αρχείο αναφέρει τον πληροφοριοδότη, ως εμπιστευτική πηγή (CHS), υπενθυμίζοντας ότι ο δικηγόρος του Έπσταϊν, Alan Dershowitz, είπε στον τότε εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα των ΗΠΑ, Alex Ocasta, «ότι ο Έπσταϊν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και στις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών».

«Ο πληροφοριοδότης μοιραζόταν τηλεφωνικές κλήσεις με τους Dershowitz και Έπσταϊν, κατά τις οποίες κρατούσε σημειώσεις. Μετά από αυτές τις κλήσεις, η Μοσάντ καλούσε στη συνέχεια τον Dershowitz για ενημέρωση. Ο Έπσταϊν ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ehud Barak και εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος υπό την ηγεσία του», αναφέρει το έγγραφο.

Σημειώνοντας ότι ο Barak «πίστευε ότι ο Νετανιάχου ήταν εγκληματίας», ο πληροφοριοδότης «πείστηκε ότι ο Έπσταϊν ήταν πράκτορας της Μοσάντ» εν μέσω των περιφερειακών αντιπαλοτήτων που αφορούσαν το Ισραήλ.

«Ο πληροφοριοδότης πίστευε ότι ο Dershowitz αφομοιώθηκε από τη Μοσάντ και προσυπέγραψε την αποστολή τους», αναφέρει το έγγραφο.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Το 2008 δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο στην πολιτεία της Φλόριντα και καταδικάστηκε για την εξώθηση ανηλίκων για πορνεία.

Τα θύματά του ισχυρίστηκαν ότι οΈπσταϊν λειτουργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων που χρησιμοποιούνταν από μέλη της πλούσιας και πολιτικής ελίτ.

