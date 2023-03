Ποινική δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ- Την Τρίτη αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη

Δικαστήριο αποφάσισε την ποινική δίωξη του Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση χρηματισμού της πρωταγωνίστριας ταινιών ενηλίκων, Στόρμι Ντάνιελς κατά τις εκλογές του 2016.

Είναι η πρώτη φορά που κάποιος πρόεδρος των ΗΠΑ διώκεται ποινικά και η είδηση, αν και αναμενόμενη, πρόκειται να κλονίσει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στην υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2024, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

«Σήμερα το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ για να συντονίσουμε την παράδοσή του στο Γραφείο του Εισαγγελέα του Μανχάταν προκειμένου να προσαχθεί σε δίκη στο ανώτατο δικαστήριο », ανέφερε σε δήλωση ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη πιθανόν την Τρίτη 4 Απριλίου.

Το κατηγορητήριο σφραγίστηκε, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δεν είναι δημοσίως γνωστές.

Παραμένει ασαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταφερθεί φορώντας χειροπέδες κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο την Τρίτη 4 Απριλίου ωστόσο θα του πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, θα τον φωτογραφήσουν και θα κινηθούν οι διαδικασίες της σύλληψης από τις αρχές.

Η νομική του ομάδα αναμένεται να απαντήσει δυναμικά στις κατηγορίες αν και το χρονοδιάγραμμα της δίκης του παραμένει ασαφές.

Ο Τραμπ, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει έως και 30 κατηγορίες για επιχειρηματική απάτη, επιτέθηκε στον Μπραγκ και στους Δημοκρατικούς με δήλωσή του που κυκλοφόρησε λίγο μετά την κυκλοφορία της είδησης.

Σε αυτή υποστήριξε πως κατηγορητήριο ισοδυναμεί με «πολιτική δίωξη». «Πιστεύω ότι αυτό το κυνήγι μαγισσών θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στον Τζο Μπάιντεν», ανέφερε ο Τραμπ. «Το κίνημά μας και το κόμμα μας –ενωμένο και ισχυρό– θα νικήσει πρώτα τον Άλβιν Μπραγκ και μετά τον Τζο Μπάιντεν» ανέφερε.

Οι Δημοκρατικοί απάντησαν και αυτοί από την πλευρά τους στις κατηγορίες εναντίον τους για δίωξη, λέγοντας ότι εάν ο Τραμπ παραβίασε το νόμο, θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες όπως κάθε Αμερικανός.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ πρόσθεσε πως «Δεν πρέπει να υπάρχει εξωτερική πολιτική επιρροή, εκφοβισμός ή παρέμβαση στην υπόθεση. Ενθαρρύνω τόσο τους επικριτές όσο και τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να αφήσουν τη διαδικασία να προχωρήσει σύμφωνα με τον νόμο».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ δήλωσε πως «Η απαγγελία κατηγοριών σε έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ είναι άνευ προηγουμένου. Αλλά το ίδιο ισχύει και για την παράνομη συμπεριφορά στην οποία έχει εμπλακεί ο Τραμπ».

Μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την κυκλοφορία της είδησης, η εκστρατεία του Τραμπ απέστειλε εκκλήσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν κεφάλαια για να αντιμετωπίσει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος αυτό που αποκάλεσε «το πιο σκοτεινό κεφάλαιο στην αμερικανική ιστορία». Κατηγόρησε δε, τους Δημοκρατικούς ότι δυναμιτίζουν το δικαστικό σύστημα για να τιμωρήσουν έναν πολιτικό αντίπαλο.

Αμέσως μετά το κατηγορητήριο, κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έσπευσα αν υπερασπιστούν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κέβιν Μακάρθι, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής, κατηγόρησε τον Άλβιν Μπραγκ ότι «έχει ζημιώσει ανεπανόρθωτα τη χώρα. Ο αμερικανικός λαός δεν θα ανεχθεί αυτήν την αδικία και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα κάνει τον Άλβιν Μπραγκ να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου κατάχρηση εξουσίας του», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, o ΜακΚάρθι.

Ο Μάικ Πενς, αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Τραμπ και πιθανός αντίπαλός του στην υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, είπε στο CNN ότι το κατηγορητήριο στέλνει ένα «τρομερό μήνυμα» στον κόσμο σχετικά με αυτό που αποκάλεσε σύστημα «δύο επιπέδων» της δικαιοσύνης στις ΗΠΑ. Αρνήθηκε ωστόσο, να πει αν ο Ντόναλτν Τραμπ θα πρέπει να εγκαταλείψει την κούρσα για το χρίσμα στην περίπτωση που καταδικαστεί ή αν αυτό θα τον αποκλείσει από το να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων. «Δεν θέλω να μιλήσω υποθετικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, δεινός σύμμαχος του Τραμπ, την χαρακτήρισε «σοκαριστική και επικίνδυνη ημέρα για το κράτος δικαίου στην Αμερική» και «μία από τις πιο ανεύθυνες αποφάσεις στην αμερικανική ιστορία από οποιονδήποτε εισαγγελέα».

Ο Γκράχαμ είπε ότι η υπόθεση θα τελειώσει με τον Τραμπ να κερδίζει στο δικαστήριο και στην κάλπη.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «αντιαμερικανικό». Πρόσθεσε ότι η Φλόριντα δεν θα βοηθήσει με οποιαδήποτε αιτήματα έκδοσης σχετικά με την υπόθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στη Φλόριντα όταν κυκλοφόρησε η είδηση και πιστεύεται ότι η ανακοίνωση αιφνιδίασε την ομάδα του.

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images/ Στόρμι Ντάνιελς

Από την πλευρά της η Στόρμι Ντάνιελς χαιρέτησε την είδηση με ανάρτησή της στο Twitter όπου ανέφερε πως «Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας! Έχω τόσα πολλά μηνύματα που δεν μπορώ να απαντήσω… επίσης δεν θέλω να χύσω τη σαμπάνια μου».

Ο Μάικλ Κόεν, δικηγόρος και στενός συνεργάτης τουΤραμπ στο παρελθόν είπε στο CNN ότι «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Τραμπ. Δεν είναι αυτό που φαντάστηκε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ για τον εαυτό του».

Το κατηγορητήριο της Πέμπτης δεν είναι το μόνο νομικό ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Τραμπ. Αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο να παραπεμφθεί για υποκίνηση στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Κογκρέσο, απόπειρα να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020 στη Τζόρτζια, διατήρηση διαβαθμισμένων αρχείων, διάφορες επιχειρηματικές του συναλλαγές και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, που προέκυψε από τις κατηγορίες για βιασμό εναντίον του από την συγγραφέα E Jean Carroll. Εκείνος ωστόσο αρνείται την κατηγορία.

