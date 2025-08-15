Ο καιρός σήμερα: Υποχωρεί ο υδράργυρος - Οι άνεμοι σε όλη τη χώρα

Ήπιος θα είναι ο καιρός σήμερα, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο υδράργυρος υποχωρεί σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με ενισχυμένους βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικούς όμβρους σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν λείπουν οι πιθανότητες για απογευματινές καταιγίδες στα ορεινά.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και την Εύβοια. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές συννεφιές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου, ενώ στην Εύβοια είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι βόρειων διευθύνσεων: στα δυτικά 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά 5–6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 32–34°C, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35–36°C, ενώ στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 29–32°C.

Ο καιρός αύριο, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βόρεια, όπου το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά του βορειοδυτικού τομέα.

Άνεμοι βόρειοι: στα δυτικά 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά 5–7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: στα δυτικά και τα βόρεια 34–36°C, στην υπόλοιπη χώρα 30–33°C.

Ο καιρός την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά, όπου είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα, στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: βόρειοι-βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Στα βορειοανατολικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: στα δυτικά βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4–6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.