Podcast για αληθινά εγκλήματα αποκάλυψε την αθωότητα ενός κρατούμενου επί 22 χρόνια

Ένας 71χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν, ο οποίος πέρασε πάνω από 20 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία δύο ανδρών το 1990, αφέθηκε ελεύθερος καθώς podcast απέδειξε ότι δεν ήταν αυτός ο δράστης.

Η νέα απόφαση, του δικαστή του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Paul D. Borma, εκδόθηκε αφού ένα podcast για αληθινά εγκλήματα και μία τηλεοπτική σειρά, αποκάλυψαν νομικές παραβάσεις στην υπόθεση του αθώου άνδρα.

Ο Jeff Titus αφέθηκε ελεύθερος από το σωφρονιστικό ίδρυμα Lakeland στο Coldwater, Mich. την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έχουν περάσει 22 χρόνια περιμένοντας αυτή τη μέρα, που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», είπε στον τοπικό σταθμό WOOD TV.

«Είμαι λίγο πολύ εκστασιασμένος και χαρούμενος που επιτέλους είμαι έξω, όπου μπορώ να βγω και να κάνω κάτι. Θέλω να δω τα εγγόνια μου, δεν τα έχω δει, θέλω να τα δω» είπε ο 71χρονος.

Η ελευθερία του Titus οφείλεται εν μέρει στο Killer In Question του Investigation Discovery και στο podcast Undisclosed της Susan Simpson, δύο παραγωγές που έριξαν φως στην υπόθεση.

Στις 17 Νοεμβρίου 1990, ο Jeff Titus κυνηγούσε με έναν φίλο του, σε απόσταση 27 μιλίων μακριά από το σημείο όπου οι κυνηγοί Doug Estes και Jim Bennett πυροβολήθηκαν στην πλάτη και δολοφονήθηκαν. Αρχικά απαλλάχθηκε για την υπόθεση.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά μετά από 10 χρόνια και ο Jeff Titus συνελήφθη ως κύριος ύποπτος το 2001. Καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2002, σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Και τα δύο προγράμματα που ερευνούσαν ανεξάρτητα την υπόθεση ανακάλυψαν ότι ένας μάρτυρας είχε αναγνωρίσει τον Thomas Dillon ως τον άνδρα που οδήγησε το αυτοκίνητό του σε μια τάφρο μετά από δύο πυροβολισμούς εκείνη την ημέρα.

After 22 years, Jeff Titus just walked out of prison a free man.



(After his case was covered on Killer in Question and @Undisclosedpod, Jeff vowed not to shave or cut his hair until he won his freedom. So he is long past due for that now!!) pic.twitter.com/k6DQPkyELA