Η χρηματοδότηση για την αίθουσα χορού των 400 εκατ. δολαρίων του Τραμπ κινδυνεύει έπειτα από απόφαση της Γερουσίας

Αξιωματούχος της Γερουσίας των ΗΠΑ αφαίρεσε χρηματοδότηση για μέτρα ασφαλείας - από ένα τεράστιο πακέτο δαπανών - που προοριζόταν για την αίθουσα χορού ύψους 400 εκατ. δολαρίων του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπως ανέφεραν Δημοκρατικοί βουλευτές, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να διαθέσουν χρήματα των φορολογουμένων στο αμφιλεγόμενο έργο.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής συμβούλου της Γερουσίας, Ελίζαμπεθ ΜακΝτόνα, αποτελεί πλήγμα για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, η οποία επιδίωκε να εξασφαλίσει τα χρήματα για ενίσχυση της ασφάλειας της αίθουσας χορού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η κατασκευή της αίθουσας θα χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες δωρητές. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας ζητούν 1 δισ. δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων, προκειμένου να γίνουν αναβαθμίσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας χορού.

Η κοινοβουλευτική σύμβουλος είναι υπεύθυνη για την ερμηνεία των κανόνων της Γερουσίας, μεταξύ άλλων και για το αν επιτρέπονται συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Οι Ρεπουμπλικανοί, που ελέγχουν τη Γερουσία, μπορούν ακόμη να αναθεωρήσουν το νομοσχέδιο ώστε να επιχειρήσουν να λάβουν την έγκρισή της.

Αν δεν τα καταφέρουν, ενδέχεται να μην μπορέσουν να συμπεριλάβουν τη χρηματοδότηση που σχετίζεται με την αίθουσα χορού στο πακέτο δαπανών ύψους 72 δισ. δολαρίων που σχεδιάζουν να θέσουν προς ψήφιση στη Γερουσία. Η έγκριση αναμένεται να περάσει μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών, καθώς οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται. Το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι Ρεπουμπλικανοί επικαλούνται περίπλοκους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να περάσουν το πακέτο χωρίς καμία στήριξη από τους Δημοκρατικούς. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται στη χρηματοδότηση της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, εφόσον δεν συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που ζητούν μετά τον θάνατο Αμερικανών πολιτών σε ξεχωριστά περιστατικά στη Μινεσότα τον Ιανουάριο από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν πλειοψηφία 53-47 στη Γερουσία, αριθμός που δεν αρκεί για να φτάσουν το όριο των 60 ψήφων που απαιτείται συνήθως για την έγκριση νομοθεσίας.

Οι Δημοκρατικοί έχουν χαρακτηρίσει την αίθουσα χορού ακριβή και περιττή πολυτέλεια, σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος ζωής, όπως οι υψηλότερες τιμές καυσίμων.

Ο Τραμπ έχει γράψει στα social media ότι πρόκειται να είναι «το καλύτερο κτίριο του είδους του σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι σχετικές δαπάνες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του προέδρου, επικαλούμενοι περιστατικό του Απριλίου, όταν ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει σε επίσημη εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, στην οποία παρευρισκόταν ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η αίθουσα χορού θα εκσυγχρονίσει τις υποδομές, θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα αποσυμφορήσει τον Λευκό Οίκο, ο οποίος συχνά βασίζεται σε προσωρινές υπαίθριες κατασκευές για μεγάλες εκδηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί περίπου τον Σεπτέμβριο του 2028, κοντά στο τέλος της δεύτερης θητείας του.

Οι Δημοκρατικοί, που ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αξιοποιούν τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών στην αίθουσα χορού για να παρουσιάσουν το κόμμα του Τραμπ ως αποκομμένο από τα προβλήματα κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί, την ώρα που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται λόγω του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Πέρυσι, ο Τραμπ έδωσε εντολή να κατεδαφιστεί η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου - που είχε κατασκευαστεί αρχικά το 1902 επί προεδρίας Θίοντορ Ρούσβελτ και επεκτάθηκε τέσσερις δεκαετίες αργότερα επί Φράνκλιν Ρούσβελτ - ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την αίθουσα χορού.

Στη συνέχεια, η οργάνωση National Trust for Historic Preservation κατέθεσε αγωγή κατά του έργου, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, που διαχειρίζεται τον χώρο του Λευκού Οίκου, είχαν την εξουσία να κατεδαφίσουν το ιστορικό κτίριο ή να ανεγείρουν νέα μεγάλη εγκατάσταση χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Εφετείο των ΗΠΑ επέτρεψε τον Απρίλιο τη συνέχιση των εργασιών, αφού ο δικαστής που χειριζόταν την υπόθεση της οργάνωσης είχε διατάξει προσωρινή παύση του έργου.

Με πληροφορίες από Guardian