Πληροφορίες για τραυματισμό ή θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι τραυματίστηκε σοβαρά ή σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σινουάρ «έχει εξουδετερωθεί» και μεταδόθηκαν από το ειδησεογραφικό δίκτυο ΚΑΝ, όμως δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Προς το παρόν οι IDF δηλώνουν επισήμως ότι ελέγχουν τις πληροφορίες περί θανάτου ή τραυματισμού του Σινουάρ. Ωστόσο, εξίσου πιθανό θεωρείται το σενάριο ο ηγέτης της Χαμάς να βρίσκεται εκτός δικτύου, ώστε να μην εντοπίζονται τα ίχνη του.

