Γιατί η δολοφονία Χανίγια σηματοδοτεί την απώλεια επιρροής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο ανιψιός του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο Φρεντ Τραμπ στο βιβλίο του με τίτλο «All in the Family:The Trumps and How We Got This Way» κάνει μια σοκαριστική αποκάλυψη για το πώς βλέπει ο τέως πρόεδρος τα άτομα με αναπηρίες

ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ