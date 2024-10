Βιβλική καταστροφή από πλημμύρες στην Ισπανία: Τουλάχιστον 51 νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία, μετέδωσε την Τετάρτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE, επικαλούμενος την αστυνομία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες». Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον τρεις αγνοούμενους στη συγκεκριμένη πόλη.

Ο πρόεδρος της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει αδιευκρίνιστος λόγω των πολλών αγνοούμενων. Στην πόλη Λετούρ, 30 άνθρωποι παγιδεύτηκαν όταν ο ποταμός υπερχείλισε, ενώ η AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην ανατολική Βαλένθια, όπου η βροχόπτωση έφτασε τα 200 χιλιοστά σε περιοχές όπως η Τούρις και η Ουτιέλ.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM. Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ

Δραματικά πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ανθρώπους να κρέμονται από δέντρα για να αποφύγουν τα ορμητικά νερά, ενώ οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να σώσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Ο Mazon σημείωσε ότι οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να φτάσουν σε ορισμένες περιοχές λόγω απροσπέλαστων δρόμων, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου συμβάλλει στις πιο έντονες βροχοπτώσεις, αναφέρουν οι ειδικοί, κάνοντας τον καιρό στην περιοχή ακόμη πιο απρόβλεπτο και επικίνδυνο.

