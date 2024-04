Πλημμύρες: Πάνω από 315.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Ρωσία και Καζακστάν

Οι πλημμύρες που έχουν πλήξει τις τελευταίες μέρες τμήματα της Ρωσίας και του Καζακστάν έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Σχεδόν 117.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών στο Καζακστάν, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο έκτακτης ανάγκης της χώρας της Κεντρικής Ασίας. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, καθώς το νερό έχει υποχωρήσει σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, οι εκκενώσεις συνεχίστηκαν στις περιοχές του Βόρειου Καζακστάν, του Ακτόμπε και του Δυτικού Καζακστάν, είπε.

Η στάθμη του νερού στον ποταμό Τομπόλ που διαρρέει την πόλη Κουργκάν στο νότιο τμήμα της οροσειράς των Ουραλίων στη Ρωσία ξεπέρασε την ένδειξη του «επικίνδυνου επιπέδου», μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Thousands of people have been displaced following devastating floods after major rivers burst their banks in northern Kazakhstan and Russia. #floods #bnnbasic FOLLOW US ON BNN BASIC- https://t.co/WlGVEbLNrg pic.twitter.com/0QwOHRkTxh

Η στάθμη του ποταμού Τομπόλ στην πόλη αυτή, η οποία είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας Κουργκάν, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, αυξήθηκε κατά 123 εκατοστά τις τελευταίες 24 ώρες ως σήμερα το πρωί, φτάνοντας τα 865 εκατοστά, μετέδωσε το RIA. Στο κέντρο της Κουργκάν ηχούν κάθε δύο ώρες σειρήνες εκκένωσης, σύμφωνα με το RIA, με στόχο να προειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να μεταβούν σε ασφαλές μέρος. Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η στάθμη του νερού στον ποταμό φτάνει σε "επικίνδυνο" επίπεδο όταν ξεπεράσει τα 850 εκατοστά.

Πάνω από 660 κατοικίες είχαν πλημμυρίσει στην περιοχή ως σήμερα το πρωί, μετέδωσε επίσης το RIA, επικαλούμενο το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Οι κάτοικοι 14 οικισμών στην περιοχή Ισίμ της περιφέρειας Τιουμέν στη νοτιοδυτική Σιβηρία απομακρύνθηκαν επίσης σήμερα από τα σπίτια τους, καθώς απειλούνται από την άνοδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Ισίμ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Severe floods that have left many areas of Kazakhstan under water continue to force people from their homes. In the northern Kazakh city of Petropavl, several districts were submerged. Full video here: https://t.co/dbFGY3qCD3 pic.twitter.com/KcTRKUx07d