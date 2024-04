Πλημμύρες: 100.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους σε Ρωσία - Καζακστάν

Η Ρωσία και το Καζακστάν έδωσαν εντολή σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν μετά την ταχεία τήξη του χιονιού που προκάλεσε φούσκωμα των ποταμών σε άνευ προηγουμένου σημείο, πράγμα που με τη σειρά του επέφερε τη χειρότερη πλημμύρα στην περιοχή εδώ και τουλάχιστον 70 χρόνια.

Οι πλημμύρες «έπνιξαν» πολλούς οικισμούς στα Ουράλια Όρη, τη Σιβηρία και περιοχές του Καζακστάν κοντά σε ποτάμια όπως ο Ουράλης και το Τομπόλ, για τα οποία τοπικοί αξιωματούχοι είπαν ότι ανέβηκε η στάθμη τους κατά αρκετά μέτρα μέσα σε λίγες ώρες στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Ο Ουράλης, ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, που ρέει μέσω της Ρωσίας και του Καζακστάν στην Κασπία, έσπασε ένα φράγμα την Παρασκευή, πλημμυρίζοντας την πόλη Ορσκ, νότια των Ουραλίων.

Η στάθμη του νερού στο Όρενμπουργκ, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων, ανεβαίνει συνεχώς. Σειρήνες στο Κουργκάν, παραπόταμο του Ιρτίς, προειδοποίησαν τον κόσμο να εκκενωθεί αμέσως. Έκτακτη κατάσταση κηρύχθηκε επίσης στο Τιουμέν, μια σημαντική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή της Δυτικής Σιβηρίας, τη μεγαλύτερη λεκάνη υδρογονανθράκων στον κόσμο.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well.



The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues… https://t.co/gbYm9CNA8V pic.twitter.com/wtPHFvkZ1W — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 7, 2024

«Οι δύσκολες μέρες είναι ακόμη μπροστά για τις περιοχές Κουργκάν και Τιουμέν», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Έρχεται πολύ νερό». Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε με τον Πρόεδρο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ του Καζακστάν, όπου περισσότεροι από 86.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί λόγω των πλημμυρών. Ο Τοκάγεφ είπε ότι οι πλημμύρες ήταν πιθανώς οι χειρότερες των τελευταίων 80 ετών.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι περιοχές Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanai, το ανατολικό Καζακστάν, το βόρειο Καζακστάν και Pavlodar, οι περισσότερες από τις οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία και διασχίζονται από ποτάμια που πηγάζουν από τη Ρωσία, όπως ο Ουράλης και ο Τομπόλ.

In the Zverinogolovsky district of the Kurgan region, due to the spring flood, the water level has already risen by 157 cm above the norm, reported Governor Vadim Shumkov.



According to the head of the region, the water level in the flooded Tobol River may rise above 11 meters,… pic.twitter.com/rrVrOJ6JXN — Sota News (@sotanews) April 9, 2024

Στο Κουργκάν, μια περιοχή με περίπου 800.000 ανθρώπους, πλάνα από drone έδειξαν παραδοσιακά ρωσικά ξύλινα σπίτια και τους χρυσούς τρούλους των ρωσικών ορθόδοξων εκκλησιών να έχουν αποκλειστεί ανάμεσα σε μια τεράστια έκταση νερού. Στο Όρενμπουργκ, μια πόλη με περισσότερους από μισό εκατομμύριο, οι άνθρωποι κωπηλατούσαν στους δρόμους σαν να ήταν ποτάμια. Φράγματα και αναχώματα ενισχύονταν καθώς η στάθμη του Ουράλη ανέβηκε σε ύψος σχεδόν 10 μέτρων.

Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι ορισμένοι άνθρωποι αγνόησαν τις εκκλήσεις για εκκένωση. Ο κυβερνήτης του Κουργκάν, Βαντίμ Σούμκοφ, προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις. «Σας καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Είναι δύσκολο να αφήσετε τα υπάρχοντά σας και να μετακομίσετε κάπου μετά από έκκληση των τοπικών αρχών», είπε ο Σούμκοφ. Στο Κουργκάν, η στάθμη του νερού ανέβαινε και η Ρωσία είπε ότι 19.000 άνθρωποι κινδυνεύουν στην περιοχή.

Η άνοδος του νερού προβλεπόταν επίσης να ανέβει στον ποταμό Ισίμ της Σιβηρίας, επίσης παραπόταμο του Ιρτίς, ο οποίος μαζί με τον βασικό ποταμό τον Ομπ, αποτελούν το έβδομο μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμιο σύστημα στον κόσμο. Δεν έχει καταστεί σαφές το γιατί οι φετινές πλημμύρες ήταν τόσο άσχημες καθώς το λιώσιμο του χιονιού είναι ένα ετήσιο γεγονός στη Ρωσία. Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τις πλημμύρες πιο συχνές παγκοσμίως.