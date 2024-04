Πλημμύρες: Ξεπέρασε τα 11 μέτρα η στάθμη του νερού στη Ρωσία - Πάνω από 100.000 έφυγαν από τα σπίτια τους στο Καζακστάν

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι περιοχές σε Ρωσία και Καζακστάν που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες. Η στάθμη του ποταμού Ουράλη στη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ έφτασε τα 11 μέτρα και 29 εκατοστά ή περίπου 37 πόδια, δήλωσαν την Παρασκευή οι περιφερειακές αρχές, από 10,87 μέτρα που αναφέρθηκαν μια ημέρα νωρίτερα.

Δύο μεγάλοι ποταμοί της Ρωσίας έχουν φτάσει σε σημείο υπερχείλισης, με αυτές σύμφωνα με ειδικούς να είναι οι χειρότερες πλημμύρες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα. Το Όρενμπουργκ παλεύει με την άνοδο της στάθμης των υδάτων μετά τη ραγδαία αύξηση των υδάτων μεγάλων ποταμών σε όλη τη Ρωσία και το Καζακστάν, λόγω του λιωσίματος των πάγων. Οι αρχές αναφέρουν ότι 35 τόνοι τροφίμων, νερού, προϊόντων υγιεινής και ιατρικών προμηθειών έχουν παραδοθεί σε περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή.

Ο κυβερνήτης του Όρενμπουργκ Ντένις Πάσλερ είπε στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η κατάσταση είχε κορυφωθεί αν και η στάθμη του νερού θα συνεχίσει να αυξάνεται. Είπε ότι 11.972 σπίτια έχουν πλημμυρίσει και εάν τα νερά αυξηθούν περαιτέρω, 19.412 ακόμη άνθρωποι θα κινδύνευαν. Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επίσης στο Tyumen της Σιβηρίας, όπου απομακρύνθηκαν 7.291 άτομα, και στο Kurgan, όπου απομακρύνθηκαν 6.151 άτομα. Η πλημμύρα του ποταμού Ishim στην περιοχή Tyumen της Ρωσίας αναμένεται να κορυφωθεί στις 23-25 ​​Απριλίου.

Οι Ρώσοι που ζουν στη νότια πόλη Ορσκ ζητούν αποζημίωση από την κυβέρνηση για ζημιές από πλημμύρες που προκλήθηκαν στα σπίτια τους μετά την έκρηξη του φράγματος της πόλης. Είναι θυμωμένοι με τις κατηγορίες ότι αγνόησαν τις εντολές εκκένωσης και ότι τα αντιπλημμυρικά συστήματα που κατασκευάστηκαν το 2010 δεν ήταν επαρκή. Σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα για τη διερεύνηση ύποπτων κατασκευαστικών παραβάσεων που μπορεί να προκάλεσαν τη θραύση του φράγματος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περίπου 7.000 σπίτια στο Ορσκ έχουν πλημμυρίσει και περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Όρενμπουργκ.

Σχεδόν 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω των πλημμυρών στο Καζακστάν, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο έκτακτης ανάγκης της χώρας. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέμεινε σε ισχύ σε οκτώ από τις 17 επαρχίες του Καζακστάν, ανέφερε το υπουργείο. Η βοήθεια έχει αρχίσει να φτάνει στην περιοχή, με το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης να αναφέρει ότι έχουν παραδοθεί 35 τόνοι τροφίμων, νερού, προϊόντων υγιεινής και ιατρικών προμηθειών. Ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ δήλωσε ότι οι πλημμύρες «μπορεί να είναι η μεγαλύτερη καταστροφή όσον αφορά την κλίμακα και τον αντίκτυπό της εδώ και περισσότερα από 80 χρόνια».

