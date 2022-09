Πλαφόν στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν -Οι προτάσεις της Κομισιόν

Πλαφόν στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρόεδρος της Κομισιόν ενημέρωσε ότι προτείνουν πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Εκτίμησε ότι το πακέτο αυτό θα προσφέρει 140 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Millions of Europeans need support to pay their energy bills.



Some companies produce electricity at low cost and make great margins.⁰

We propose a cap on their revenues that will raise more than €140 billion.



And we will deeply reform our electricity market. pic.twitter.com/qDRzlh18nT