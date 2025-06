«Πιο δυνατοί από ποτέ»: Το WorldPride υψώνει φωνή στην Ουάσιγκτον

Ουάσιγκτον, 1975. Σε ένα πάρτι στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ο Deacon Maccubbin, ιδιοκτήτης του πρώτου LGBTQ+ βιβλιοπωλείου της πόλης, Lambda Rising, άκουγε έναν φίλο του να πετά την ιδέα: «Γιατί να μη διοργανώσουμε κι εμείς εδώ μια δική μας Pride Day;». Λίγους μήνες αργότερα, το πρώτο Pride της Ουάσιγκτον ήταν γεγονός. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με αβεβαιότητα αλλά κατέληξε με 2.000 ανθρώπους να πλημμυρίζουν τους δρόμους γύρω από το Dupont Circle.

Πενήντα χρόνια μετά, η Ουάσιγκτον φιλοξενεί το WorldPride 2025, το διεθνές φεστιβάλ ορατότητας και διεκδίκησης της LGBTQ+ κοινότητας, σε μια συγκυρία ιδιαίτερης πολιτικής έντασης: με την queer κοινότητα να δέχεται πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, που από την πρώτη ημέρα της θητείας του καταργεί πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης, περιορίζοντας δικαιώματα και εμφανή σημεία αναγνώρισης.

«Ο αγώνας συνεχίζεται. Πάντα θα υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να σε σπρώξουν πίσω. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σταθείς όρθιος και να προχωρήσεις μπροστά», δηλώνει ο Maccubbin, πενήντα χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση.

Το φετινό WorldPride ξεκίνησε στις 17 Μαΐου και κορυφώνεται στις 8 Ιουνίου με πορεία από το Μνημείο Λίνκολν μέχρι το Καπιτώλιο, ενώ περιλαμβάνει δεκάδες παράλληλες δράσεις: μουσικές εκδηλώσεις, drag shows, θεματικές Pride (Trans Pride, Latinx Pride, Youth Pride) και συζητήσεις για τα δικαιώματα.

Ο Ryan Bos, επικεφαλής της Capital Pride Alliance, δηλώνει πως όταν κέρδισαν τη διοργάνωση το 2022, στόχος ήταν να αναδείξουν τον πολιτισμικό πλούτο της πόλης. Πλέον, όμως, το φεστιβάλ έχει μετατραπεί σε απάντηση στην πολιτική κατεδάφισης των θεσμικών εγγυήσεων για τα LGBTQ+ άτομα.

«Όταν βλέπεις τον κόσμο να κλείνεται γύρω σου, το ερώτημα γίνεται: Ποιος μας στηρίζει; Ποιος νοιάζεται πια για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Η απάντησή μας είναι: Είμαστε εδώ, ορατοί, και δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στη σιωπή», λέει χαρακτηριστικά.

Pride thrives in #WashingtonDC! Discover diverse communities and LGBTQ+ events year-round. 🌈 Tap into @CapitalPrideDC for a free parade, concert and more. 🤩 Plus, mark your calendars for #WorldPride2025 in the nation’s capital May 23 – June 8, 2025. 🎉 #Pride2024 @WashingtonDC pic.twitter.com/ZSTdmUAtf0