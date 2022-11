Πέθανε στα 65 του ο Κιθ Λεβίν - Κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Clash

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Keith Levene, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Clash, όπως γνωστοποίησε στενός του φίλος.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Χάμοντ, ο Λεβίν που άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, ήταν ένας από τους «πιο επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών».

Όπως γνωστοποίησε ο Χάμοντ, ο Λεβίν έπασχε εδώ και δύο χρόνια από καρκίνο του ήπατος, ωστόσο ο θάνατός του ήταν αναπάντεχος.

«Είχε τόσα σχέδια, ασχολιόταν με τόσα πράγματα» ανέφερε ο ίδιος.

It is with great sadness I report that my close friend and legendary Public Image Limited guitarist Keith Levene passed away on Friday 11th November.



There is no doubt that Keith was one of the most innovative, audacious and influential guitarists of all time.



1/4 pic.twitter.com/zpCIAhOoA9