Πέθανε σε ηλικία 37 ετών ο Γάλλος ηθοποιός Gaspard Ulliel, μετά από ατύχημα που είχε στις Άλπεις.

Γνωστός για την εμφάνισή του στις διαφημίσεις αρωμάτων Chanel και τον ρόλο ως Yves Saint Laurent στη βιογραφική ταινία του 2014, ο Γάλλος ηθοποιός πέθανε σε νοσοκομείο μετά από ατύχημα με σκι στις Άλπεις, όπως ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. Όπως μετέδωσε το BFMTV ο Ulliel κατέληξε σε νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, μετά το ατύχημα της Τρίτης.

Ο Ulliel, ο οποίος κέρδισε το γαλλικό βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία «It's Only the End of the World», μια ταινία του σκηνοθέτη Xavier Dolan το 2017, ήταν το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος Bleu de Chanel.

«Ο γαλλικός κινηματογράφος χάνει ένα τεράστιο ταλέντο, γεμάτο γοητεία και ενέργεια», έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Bruno Le Maire.

Με πληροφορίες του Reuters