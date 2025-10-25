ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ, της «χρυσής γενιάς» του Χόλιγουντ

Η Τζουν Λόκχαρτ θεωρούνταν εναπομείναν μέλος της «χρυσής γενιάς» των ηθοποιών του Χόλιγουντ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΖΟΥΝ ΛΟΚΧΑΡΤ ΗΘΟΠΟΙΟΣ Facebook Twitter
Η Τζουν Λόκχαρτ, αριστερά, στην παρουσίαση νέας τηλεοπτικής σειράς / EPA
0

Σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή η βετεράνος ηθοποιός και μέλος της «χρυσής γενιάς» του Χόλιγουντ, Τζουν Λόκχαρτ (June Lockhart), η οποία μεταξύ άλλων είχε παίξει τη μητέρα στη θρυλική ταινία «Λάσι».

Η Τζουν Λόκχαρτ απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη (23/1) στις 09:20 μ.μ. τοπική ώρα στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπως αναφέρουν σχετικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αιτία θανάτου της Λόκχαρτ ήταν τα φυσικά αίτια. Η κόρη της, Τζουν Ελίζαμπεθ, και η εγγονή της, Κριστιάνα, ήταν δίπλα της όταν πέθανε, μεταδίδουν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ.

Τζουν Λόκχαρτ: Ποια ήταν

Η κηδεία της Λόκχαρτ θα είναι ιδιωτική, αναφέρουν μέλη του περιβάλλοντός της. Αντί για λουλούδια, η οικογένειά της ζητά να γίνουν δωρεές στο The Actors Fund, την ProPublica και την International Hearing Dog, Inc.

Η Τζουν Λόκχαρτ είχε διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στον κινηματογράφο όσο και την τηλεόραση. Οι ταινίες της περιλάμβαναν τα «A Christmas Carol», «Meet Me in St. Louis» και «She-Wolf of London». Στην τηλεόραση, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Λάσι», με την ιστορία του σκωτσέζικου κόλεϊ και «Lost in Space».

Ήταν ένα από τα τελευταία εν ζωή αστέρια της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ. Η Λόκχαρτ γεννήθηκε το 1925 στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο γονείς της, ο Τζιν και η Κάθλιν, ήταν επίσης ηθοποιοί.

Έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο σε ηλικία μόλις 8 ετών σε μια παραγωγή του Πίτερ Ίμπετσον στη Μητροπολιτική Όπερα. Ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος ήρθε στο έργο «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του 1938, όπου υποδύθηκε την κόρη του Μπομπ Κράτσιτ, τον οποίο υποδύθηκε ο πατέρας της, με τη μητέρα της ως σύζυγό του.

«Οι γονείς μου ήταν υπέροχοι ως ηθοποιοί, και ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω πώς γυριζόταν μια ταινία» είχε πει η Λόκχαρτ στην εφημερίδα Ames Tribune το 2014. «Μου άρεσαν πολύ τα βικτωριανά κοστούμια».

Η Λόκχαρτ, στην αρχή της πορείας της, είχε παίξει στις εξής ταινίες: «Όλα αυτά», «Ο παράδεισος», «Ο Άνταμ είχε τέσσερις γιους», «Λοχία Γιορκ» και «Η λύκαινα του Λονδίνου». Το 1944, εμφανίστηκε σε μια άλλη χριστουγεννιάτικη ταινία, «Συνάντησέ με στο Σεντ Λούις», προτού κάνει τη μετάβαση στη «μικρή οθόνη», όπου έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως μητέρα του Τίμι, του παιδιού που είχε ως κατοικίδιο τη Λάσι.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Royal Lodge: Ο βασιλιάς Κάρολος πιέζει τον πρίγκιπα Άντριου να φύγει από την πολυτελή κατοικία

Διεθνή / Royal Lodge: Ο βασιλιάς Κάρολος πιέζει τον πρίγκιπα Άντριου να φύγει από την πολυτελή κατοικία

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το παλάτι για να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Γουίντσορ, εν μέσω νέων πιέσεων και αναζωπύρωσης του σκανδάλου Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Κυρώσεις σε Rosneft-Lukoil: Γιατί οι ΗΠΑ «χτυπούν» τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου

Διεθνή / Κυρώσεις σε Rosneft-Lukoil: Γιατί οι ΗΠΑ «χτυπούν» τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου

Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. επεκτείνουν σημαντικά τις κυρώσεις εναντίον της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας — από τις εταιρείες Rosneft και Lukoil μέχρι το υγροποιημένο φυσικό αέριο
LIFO NEWSROOM
Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι

Διεθνή / Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι

Η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία δίνει χώρο στο Ισλαμικό Κράτος να ξανασηκώσει κεφάλι - Οι Κούρδοι του SDF δέχονται αυξανόμενες επιθέσεις, ενώ η αστάθεια απειλεί να ανατρέψει μια δύσκολα κερδισμένη ειρήνη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

Διεθνή / ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

ΗΠΑ και Αυστραλία ανακοίνωσαν επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικής αλυσίδας σπάνιων μετάλλων, απομακρυνόμενες από την κυριαρχία της Κίνας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
 
 