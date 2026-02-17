Παιδικά σκίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ βγαίνουν σε δημοπρασία: Βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από ένα κρεβάτι

Άγνωστα σκίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ από την παιδική της ηλικία βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από ένα κρεβάτι.

Μια χειρόγραφη επιστολή της Βασίλισσας Ελισάβετ από τα παιδικά της χρόνια, «προς την επικεφαλής υπηρέτρια του Royal Lodge», όπως γράφουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης βγαίνει σε δημοπρασία.

Η μονοσέλιδη επιστολή απευθυνόταν στη Beatrice Stillman, επικεφαλής υπηρέτρια του Royal Lodge, και γράφτηκε όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν περίπου 10 ετών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η επιστολή με τα σκίτσα ανακαλύφθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, αφού παρέμεινε για δεκαετίες κρυμμένη σε μια βαλίτσα κάτω από ένα κρεβάτι.

Γράφτηκε όταν βρισκόταν σε διακοπές στην Κορνουάλη. Η τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ ρωτούσε αν «τα πουλιά είναι καλά και το χρυσόψαρο δεν έχει πεθάνει».

Το σημείωμα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από σκίτσα της, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι άλογα, ένα κορίτσι που κάθεται και ονομάζεται Mary, ένας σκύλος που ονομάζεται Jim και ένα αγόρι που ονομάζεται John.

Η επιστολή αναμένεται να πουληθεί για ποσό υψηλότερο του αναμενόμενου, όταν βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Hansons Auctioneers.

Η Ελισάβετ, η οποία αποκάλυψε στην επιστολή της ότι είχε στείλει στην κα Stillman «μερικά αγριολούλουδα που μαζέψαμε», πρόσθεσε: «Υπάρχουν μερικά σε ανοιχτό ροζ καθώς και κίτρινα».

