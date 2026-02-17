ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γενεύη: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έκανε δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η πρόοδος δεν σημαίνει πως μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αραγτσί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Χορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
Τέιλορ Σουίφτ: 21χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε μία από τις συναυλίες της στη Βιέννη

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Διεθνή / Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγορούν τη Μόσχα για αδιαφορία προς τη διπλωματία και ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση με κυρώσεις και ενίσχυση της αεράμυνας
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM
ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Διεθνή / Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Το Βατικανό θα προσφέρει για πρώτη φορά ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους πιστούς να παρακολουθούν την λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητών τηλεφώνων
THE LIFO TEAM
 
 