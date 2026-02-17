Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής Jesse Jackson

Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Jesse Jackson, σε ηλικία 84 ετών.

Η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε αν και η οικογένειά του δήλωσε ότι πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Jesse Jackson: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

«Ήταν ένας ηγέτης που υπηρέτησε, όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά και τους καταπιεσμένους, τους άφωνους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η οικογένεια Jackson σε ανακοίνωσή της σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

«Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η ακλόνητη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενθάρρυνε εκατομμύρια ανθρώπους και σας ζητάμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες με τις οποίες ζούσε».

Δημόσιες εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στο Σικάγο ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, ανέφερε η οικογένεια Jackson στην ίδια ανακοίνωση.

Jesse Jackson: Έπασχε από σπάνια νόσο

Εισήχθη σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο και ζούσε για πάνω από μια δεκαετία με Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση (PSP), σύμφωνα με τον Συνασπισμό Rainbow PUSH, η οποία επηρεάζει την ικανότητα των ασθενών να περπατούν και να καταπίνουν ενώ μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες επιπλοκές.

Η Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση (PSP) είναι μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που προκαλεί σοβαρά προβλήματα ισορροπίας (πτώσεις προς τα πίσω), δυσκαμψία, και χαρακτηριστική παράλυση των κάθετων κινήσεων των ματιών. Εμφανίζεται συνήθως γύρω στα 63 έτη και οδηγεί σε κινητικά προβλήματα, δυσκολία στην κατάποση (δυσαρθρία/δυσφαγία) και άνοια.

Ο Jackson αποκάλυψε επίσης, ότι είχε νόσο του Πάρκινσον το 2017. Υποβλήθηκε σε θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής στο Northwestern Medicine στο Σικάγο για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του.

Εκείνη την εποχή, ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον αναλογίστηκε τον αντίκτυπο του Jackson στην αμερικανική πολιτική και το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

«Καθώς τον παρακολουθούσα, σκεφτόμουν το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου», είπε τότε ο Σάρπτον. «Ότι συνέχισε το κίνημα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη, ότι το εδραίωσε στον Βορρά και έκανε το κίνημα του Κινγκ πραγματικά εθνικό.Άλλαξε το έθνος. Υπηρέτησε με τρόπους για τους οποίους ποτέ δεν πήρε αναγνώριση. Κανείς στη ζωή μας δεν υπηρέτησε περισσότερο και πιο δυνατά. Προσευχόμαστε γι' αυτόν, επειδή έδωσε τη ζωή του για εμάς».

