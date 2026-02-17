Βρετανία: Τη ζωή του αφηγήθηκε κυνηγός παιδεραστών στο dark web - «Είναι σαν να πίνεις δηλητήριο»

Ο Greg Squire δεν θα ξεχάσει ποτέ το βίντεο που τον έφερε αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο Squire εργάστηκε για χρόνια ως κυνηγός παιδεραστών στο σκοτεινό διαδίκτυο και αφηγήθηκε τα όσα έχει βιώσει στο BBC.

Η πρώτη «γνωριμία» του Squire με τους παιδεραστές του σκοτεινού διαδικτύου

Ήταν το 2008, περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της καριέρας του Squire ως πράκτορας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και πήρε το λάπτοπ του, έλεγξε τα εισερχόμενά του και είδε ότι είχαν φτάσει τα αποτελέσματα ενός εντάλματος έρευνας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν ύποπτο.

Έκανε κλικ σε ένα βίντεο. Ένα κορίτσι καθόταν σε ένα κρεβάτι ενηλίκων, με ένα παιδικό βιβλίο με εικόνες δίπλα της. Ο Squire παρακολούθησε καθώς ένας άντρας μπήκε στο κάδρο και άρχισε να της διαβάζει. Για μια στιγμή, θα μπορούσε να ήταν μια φυσιολογική σκηνή – ίσως και να ήταν – μέχρι που ο άντρας άρχισε να βγάζει τα ρούχα του κοριτσιού. Τότε τη βίασε. Ο Squire την παρακολούθησε να «υπομένει» – «φαινόταν σαν να έφυγε η ψυχή της», λέει.

Είναι δύσκολο για αυτόν να περιγράψει πώς ένιωσε βλέποντας το. «Δεν είχα ιδέα...», λέει. «Ήταν απροσδόκητο...» Ακολουθεί μια παύση. «Ήταν πολύ έντονο για κάποιον που είχε μόνο ένα χρόνο στην δουλειά. Με αναστάτωσε, αλλά όπως και με όλα τα πράγματα στη ζωή, τι κάνεις με αυτά τα συναισθήματα; Σε παραλύουν ή σε τροφοδοτούν; Ήμουν τυχερός που είχα μια υπέροχη ομάδα γύρω μου και μπορέσαμε να κινηθούμε γρήγορα και να σώσουμε εκείνο το κορίτσι».

Αυτή η διπλή όψη είναι κάτι με το οποίο ο Squire, που είναι τώρα 50 ετών, παλεύει κάθε μέρα. Η δουλειά του ως μυστικός ερευνητής που εντοπίζει παιδεραστές που δραστηριοποιούνται στο σκοτεινό διαδίκτυο απαιτεί από αυτόν να βλέπει και να σκέφτεται το αδιανόητο, να αφήνει μια βιβλιοθήκη φρικαλεοτήτων να ζει στο κεφάλι του. Αποδεχόμενος αυτό, όμως, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να κάνουν μια αλλαγή, να επέμβουν και να το σταματήσουν. Είναι «τιμή», λέει, αλλά και σαν «να πίνεις δηλητήριο».

Το έργο του Squire είναι το θέμα μιας νέας έρευνας του BBC Eye για το Storyville, The Darkest Web, σε σκηνοθεσία του Sam Piranty, ο οποίος τον ακολούθησε μαζί με μια ομάδα πρακτόρων από όλο τον κόσμο για επτά χρόνια. Έπρεπε να το σκεφτεί πολύ και καλά πριν συμφωνήσει – για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, ο Squire κράτησε το έργο του μυστικό.

Ο Squire έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. «Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για να το φέρεις στο προσκήνιο και χρειάζεται λίγο θάρρος για να δεχτούμε κάποιες δυσκολίες και να δούμε τα πράγματα και να τα καταλάβουμε πραγματικά», λέει. «Αλλά τα παιδιά που υποφέρουν στα χέρια αυτών των κακοποιών; Αυτά δεν έχουν επιλογή».

Η περίπτωση της Lucy

Όταν ο Squire εντάχθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, ήταν παντρεμένος και είχε μία νέα οικογένεια. Είχε υπηρετήσει στο στρατό και στη συνέχεια εργάστηκε ως ταχυδρόμος για επτά χρόνια, ενώ παράλληλα σπούδαζε σε νυχτερινό σχολείο. Του ανατέθηκε θέση στην «κυβερνο-ομάδα», η οποία ασχολούνταν κυρίως με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. «Δεν ξέραμε σε τι μπαίναμε», είπε. «Ήξερα ότι υπήρχαν άνθρωποι που αντάλλασσαν και μοιράζονταν εικόνες παιδιών, αλλά ειλικρινά; Νομίζω ότι, αφελώς, υπέθεσα ότι ήταν κάτι πιο... 'συνηθισμένο'».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Η Meta αντιμέτωπη με κατηγορίες εκμετάλλευσης ανηλίκων

Ωστόσο, εκείνη την εποχή, υπήρχε μικρή δραστηριότητα στο dark web – το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '90 από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ώστε οι κατάσκοποι να μπορούν να λειτουργούν μυστικά. Αν και έγινε δημόσιο το 2004, χρειάστηκαν άλλα οκτώ χρόνια για να εγκατασταθούν πραγματικά εκεί οι παιδεραστές. Σήμερα, εκτιμάται ότι τα φόρουμ παιδικής κακοποίησης έχουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες.

«Οι ιστότοποι λειτουργούν καλύτερα από τις επιχειρήσεις. Λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο με αλληλεπικαλυπτόμενη οργάνωση διαχείρισης – υπάρχουν άτομα που εργάζονται στην ασφάλεια, άτομα που βρίσκουν νέα θύματα». Ως μυστικός αστυνομικός, ο Squire περνάει πολύ χρόνο στα φόρουμ, κάνοντας φιλίες με παιδεραστές. Δεν κάνει διακοπές τα σαββατοκύριακα. «Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες – μπορεί να είναι 18 ώρες – και είναι κάθε μέρα», λέει. «Πρέπει να το κάνεις, γιατί τι κάνουν τα παιδιά; Τα παιδιά δεν έχουν ρεπό. Ούτε εσύ πρέπει να έχεις».

Μια σημαντική υπόθεση το 2014, που διαμόρφωσε τις μετέπειτα έρευνες στο σκοτεινό διαδίκτυο, αφορούσε ένα κορίτσι που οι πράκτορες ονόμασαν Lucy. Οι αρχικές εικόνες της Lucy που κακοποιούνταν και διανέμονταν στο σκοτεινό διαδίκτυο έδειχναν ότι ήταν περίπου 12 ετών, αλλά παλαιότερες εικόνες έδειχναν ότι αυτό συνέβαινε από την ηλικία των επτά ετών. Αυτή ήταν η παιδική της ηλικία και εξακολουθούσε να είναι. Οι πρίζες στο υπνοδωμάτιό της έδειχναν ότι η Λούσι ζούσε στις ΗΠΑ, αλλά πού; Για εννέα μήνες, ο Squire και οι συνάδελφοί του εργάστηκαν πάνω σε αυτό. «Είναι δύσκολο να περιγράψεις την ανησυχία που νιώθεις όταν ψάχνεις τα χαμένα κομμάτια του παζλ», λέει. «Γίνεται ένα καθημερινό βάρος. Έχεις αυτή την ευθύνη. Ο Pete, ο συνεργάτης μου, και εγώ μιλούσαμε γι' αυτό πιθανώς 100 φορές την ημέρα. «Καίγεσαι» και από τις δύο πλευρές, αλλά ποτέ δεν εξαντλείσαι. Δεν μπορείς».

Προσδιόρισαν τα έπιπλα του υπνοδωματίου και απέκτησαν λίστες πελατών από κατασκευαστές που περιείχαν 40.000 ονόματα. Η σημαντική ανακάλυψη, ωστόσο, ήρθε αφού εξέτασαν την εκτεθειμένη τοιχοποιία. Ο τύπος τούβλου κατασκευαζόταν στο Τέξας, και αυτό περιόρισε την αναζήτηση σε ακτίνα 50 μιλίων από το εργοστάσιο – τα τούβλα είναι πολύ βαριά για να μεταφερθούν πολύ πιο μακριά. Διασταυρώνοντας όλα αυτά, βρήκαν τη Lucy. Ζούσε με τη μητέρα της και τον φίλο της μητέρας της, έναν καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία που συνελήφθη την ίδια μέρα, πριν η Λούσι γυρίσει από το σχολείο. Ο δράστης εκτίει τώρα ποινή 70 ετών.

Στην ταινία, ο Squire συναντά ξανά τη Lucy, μετά από τόσα χρόνια. Εκείνη του λέει ότι προσευχόταν να τελειώσει η κακοποίηση και ότι αυτοί ήταν η απάντησή της. «Η συνάντηση με τα θύματα δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματικότητα, οπότε αυτό ήταν πολύ ισχυρό», λέει ο Squire.

Η αλληλεπίδραση με τους ύποπτους

Δεδομένης της κλίμακας του προβλήματος, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς ο Squire και η ομάδα του μπορούν να αποφασίσουν τι και ποιον να κυνηγήσουν. Υπάρχουν μόνο περίπου 50 μυστικοί πράκτορες που κάνουν αυτή τη δουλειά σε όλο τον κόσμο. «Μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικό αν κοιτάξεις το σύνολο του χώρου», λέει. «Είναι σαν να εργάζεσαι σε μια μονάδα MASH [κινητό στρατιωτικό χειρουργικό νοσοκομείο]. Οι ασθενείς μεταφέρονται συνεχώς όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα, οπότε για εμάς είναι μια διαδικασία διαλογής. Προσπαθείς να αναλύσεις τους κινδύνους, να δεις τις εικόνες σχεδόν αντικειμενικά και να ρωτήσεις: 'Είναι αυτό εντελώς καινούργιο;'».

Χρόνια μυστικής εργασίας τον έχουν κάνει έμπειρο. «Αρχίζεις να γνωρίζεις τους χαρακτήρες καθώς αλληλεπιδράς μαζί τους κάθε μέρα». Αυτή η γνώση σήμαινε ότι, τον Νοέμβριο του 2020, όταν ένας «χαρακτήρας» γνωστός ως LBO (Lover Boy Only) εμφανίστηκε στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκε ότι είχε απαγάγει ένα αγόρι, ο Squire τον γνώριζε αρκετά καλά για να πιστέψει ότι ήταν αλήθεια. Η ταινία Storyville καταγράφει την επείγουσα προσπάθεια που κατέβαλαν 24 ώρες το 24ωρο λίγοι πράκτορες σε όλο τον κόσμο για να εντοπίσουν τον LBO και τελικά να σώσουν το αγόρι στη Ρωσία. Μια άλλη επιχείρηση επικεντρώνεται σε έναν σκοτεινό ιστότοπο αφιερωμένο στην κακοποίηση μωρών και νηπίων.

«Τα θύματα έχουν γίνει νεότερα», λέει ο Squires. «Όταν ξεκίνησα, δεν βλέπαμε κακοποίηση βρεφών. Είναι δύσκολο να το ακούσεις, αλλά έχει αυξηθεί και η βία».

Greg Squire is a specialist undercover investigator who tracks serial child sexual abusers who operate across the dark web.



He has turned the nearly impossible into the achievable – rescuing victims who seem beyond reach.



His achievements don’t come without sacrifice, as he… pic.twitter.com/GXFvCRBGfP — BBC World Service (@bbcworldservice) February 17, 2026

Οι δράστες είναι επίσης νεότεροι. Αυτοί που συλλαμβάνονται στην ταινία φαίνονται να είναι στη δεκαετία των είκοσί τους. Αναρωτιέσαι αν έχουν ποτέ έχει μια «φυσιολογική» σεξουαλική σχέση στη ζωή τους. Πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο τόσο γρήγορα; «Αυτή την ερώτηση την κάνω συνεχώς», λέει ο Squire. «Υπάρχει μια τάση απομάκρυνσης από αυτό που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ως παιδεραστή – ίσως 50 ετών, που ζει μόνος – προς κάποιον που είναι 21 ετών, τεχνικά καταρτισμένος, μηχανικός δικτύων, με μια εξαιρετική δουλειά».

Μήπως το διαδίκτυο δημιούργησε αυτή την κατάσταση, δημοσιοποιώντας το θέμα, αφαιρώντας την ντροπή και ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους; «Οι κοινότητες προωθούν έντονα το μήνυμα: 'Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτή είναι η εποχή μας. Αυτό είναι το φυσιολογικό'», λέει ο Squire. «Μπαίνουν σε αυτά τα φόρουμ και βρίσκονται ανάμεσα σε φίλους. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερο υλικό και η ζήτηση αυξάνεται».

Η ομάδα του Squire και το παγκόσμιο δίκτυό του έχουν πραγματοποιήσει μερικές απίστευτες διασώσεις και συλλήψεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κάθε επιτυχημένη έρευνα έχει ένα κόστος για τους πράκτορες που πέρασαν εκατοντάδες ώρες βυθισμένοι στον κόσμο του δράστη. «Είναι σαν να πίνεις δηλητήριο», λέει. «Είναι πολύ πικρό, αλλά το ξεπερνάς και νομίζεις ότι είσαι εντάξει, ότι μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αλλά το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι μετά από 15 ή 20 χρόνια, έχεις πιει ένα ολόκληρο ποτήρι. Πριν από περίπου οκτώ ή δέκα χρόνια, άρχισε να με βαραίνει».

Με πληροφορίες από BBC και Guardian