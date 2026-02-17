Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στη γνωστή τραγουδίστρια που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ

Δύο πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος της τραγουδίστριας, η οποία φέρεται οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, να παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της 36χρονης αφορά επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κολωνάκι: Τι έδειξε ο έλεγχος για αλκοόλ στην τραγουδίστρια

Η οδηγός, σύμφωνα με την δικογραφία, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.