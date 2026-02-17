Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Οι αυστριακές Αρχές υπέβαλαν κατηγορίες για τρομοκρατία σε έναν 21χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να επιτεθεί σε μια από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2024.

Τρεις ημερομηνίες της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ ακυρώθηκαν μετά από προειδοποίηση των αρχών για την απειλή, ενώ ο ύποπτος, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν ανώνυμα, τέθηκε υπό κράτηση τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο.

Του καταλογίζεται ότι είχε αποκτήσει οδηγίες στο διαδίκτυο για την κατασκευή βόμβας βασισμένη στο τριαικετόνη τριπεροξείδιο (TATP), που χρησιμοποιείται συνήθως από το Ισλαμικό Κράτος, και είχε παρασκευάσει μικρή ποσότητα της εκρηκτικής ύλης.

Επιπλέον, φέρεται να έκανε πολλαπλές προσπάθειες να αγοράσει παράνομα όπλα στο εξωτερικό και να τα φέρει στην Αυστρία.

Ο ύποπτος κατηγορείται επίσης ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό άλλων επιθέσεων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στόχων σε Ντουμπάι και Κωνσταντινούπολη, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν.

Εάν καταδικαστεί, κινδυνεύει με έως 20 χρόνια φυλάκιση. Μετά τις ακυρώσεις, η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε στα social media ότι ένιωσε «φόβο και τεράστια ενοχή, καθώς πολλοί είχαν σχεδιάσει να παρακολουθήσουν τις συναυλίες».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες παρείχαν πληροφορίες που συνέβαλαν στην ακύρωση των συναυλιών. Όπως δήλωσε ο τότε εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, John Kirby, οι ΗΠΑ συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους για να παρακολουθούν και να αναχαιτίζουν απειλές, και οι πληροφορίες μοιράστηκαν με την αυστριακή κυβέρνηση για την προστασία των συναυλιών.

Με πληροφορίες από Guardian