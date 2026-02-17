ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ποιος προσπάθησε να πείσει τον Χάρι να μην εγκαταλείψει τα βασιλικά καθήκοντα

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει πώς διαχειρίστηκαν την απόφαση αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

The LiFO team
The LiFO team
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ποιος προσπάθησε να πείσει τον Χάρι να μην εγκαταλείψει τα βασιλικά καθήκοντα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Ουίλιαμ, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ / Getty Images
0

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι να απομακρυνθεί από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 αντιμετωπίστηκε διαφορετικά από την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου και ειδικού στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, Ράσελ Μάιερς, «William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story» η Κέιτ Μίντλετον «έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον από τον σύζυγό της να πείσει τον Χάρι να παραμείνει στον βασιλικό του ρόλο». 

Όπως εξηγεί, η Κέιτ Μίντλετον θεωρούσε πως οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι ως «διάδοχος του θρόνου και δεύτερος στη σειρά διαδοχής» καθιστούσαν αναπόφευκτη την επιθυμία του να διεκδικήσει περισσότερα.

Αντίθετα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ένιωσε βαθιά λύπη για την απόφαση του αδελφού του και προσπάθησε να τον μεταπείσει, παρότι η απόσταση μεταξύ τους είχε μεγαλώσει και πλέον ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε επιστροφή.

Η απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αποχωρήσουν από τα ανώτερα καθήκοντα συνοδεύτηκε από τη θέλησή τους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, ενώ συνέχιζαν να υποστηρίζουν τη μοναρχία.

Ωστόσο, στη συνάντηση στο Σάντρινγχαμ» με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε ενδιάμεση λύση «μισό μέσα, μισό έξω».

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση του Χάρι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια παραμένει τεταμένη, παρά την επανένωση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, το Σεπτέμβριο του 2025.

Ο διχασμός εντάθηκε μετά τη συνέντευξη του ζεύγους Σάσεξ με την Όπρα Γουίνφρεϊ, το ντοκιμαντέρ του Netflix και το βιβλίο του Χάρι, όλα με κριτική προς την οικογένεια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ρήξη είναι βαθιά και μακροχρόνια, και δύσκολα θα αποκατασταθεί χωρίς πρωτοβουλία και συγνώμη από τον Χάρι.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
Τέιλορ Σουίφτ: 21χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε μία από τις συναυλίες της στη Βιέννη

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Διεθνή / Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγορούν τη Μόσχα για αδιαφορία προς τη διπλωματία και ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση με κυρώσεις και ενίσχυση της αεράμυνας
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM
ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Διεθνή / Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Το Βατικανό θα προσφέρει για πρώτη φορά ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους πιστούς να παρακολουθούν την λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητών τηλεφώνων
THE LIFO TEAM
 
 