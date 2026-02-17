Ηνωμένο Βασίλειο: 9χρονος υποβλήθηκε στην πρώτη επέμβαση για αύξηση ύψους

Eννιάχρονο αγόρι έγινε ο πρώτος πολίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή επέμβαση για να αυξήσει το ύψος του.

Ο Άλφι Φίλιπς έχει μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται fibular hemimelia, η οποία προκάλεσε ανώμαλη ανάπτυξη του δεξιού του ποδιού, καθιστώντας τουλάχιστον 2,54 εκατοστά πιο κοντό από το αριστερό.

Χάρη στη νέα θεραπεία που πραγματοποίησαν ειδικοί στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Alder Hey του Λίβερπουλ, ο Άλφι κατάφερε να κερδίσει 3 εκατοστά σε μήκος ποδιού.

Ο Άλφι, από το Νόρθαμπτον, δήλωσε ότι ένιωθε «ενθουσιασμένος» αλλά και φοβισμένος που ήταν ο πρώτος που υποβλήθηκε στη διαδικασία. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, όμως, «τρέχει κανονικά» και απολαμβάνει να παίζει μπάσκετ. Η fibular hemimelia της κνήμης είναι σπάνια πάθηση και επηρεάζει λιγότερα από ένα στα 40.000 παιδιά.

Η νέα μέθοδος περιλάμβανε την τοποθέτηση ενός μηχανικού καρφιού επιμήκυνσης στην επιφάνεια του μηριαίου οστού του δεξιού ποδιού του Άλφι, το οποίο τραβιέται σταδιακά με τη βοήθεια μαγνητών.

Αν και τα καρφιά επιμήκυνσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες, η επέμβαση δεν ήταν προηγουμένως επιλογή για μικρά παιδιά λόγω του κινδύνου βλάβης στις πλάκες ανάπτυξης.

«Η δυνατότητα επιμήκυνσης εσωτερικά είναι λιγότερο επώδυνη και η εμπειρία συνολικά πολύ καλύτερη», δήλωσε ο Νικ Πέτερσον, ορθοπεδικός σύμβουλος στο Alder Hey. «Πριν από αυτή τη τεχνική, όμως, δεν ήταν διαθέσιμη για παιδιά».

«Ανάρρωσε εξαιρετικά»

Προτού παραπεμφθεί στο Alder Hey το 2024, η μόνη επιλογή για τον Άλφι θα ήταν η τοποθέτηση εξωτερικού σκελετού επιμήκυνσης. Η επέμβαση για την εγκατάσταση του καρφιού πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και ο Άλφι έμεινε στο νοσοκομείο λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η νέα μέθοδος, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ, περιλάμβανε την τοποθέτηση μηχανικού τηλεσκοπικού καρφιού στην επιφάνεια του μηριαίου οστού. Για να επιμηκυνθεί το άκρο, τοποθετήθηκε μαγνητική συσκευή στο πόδι του τρεις φορές την ημέρα για έναν μήνα, η οποία τράβηξε σταδιακά τα δύο άκρα του οστού περίπου 1 χιλιοστό την ημέρα, ενώ το σώμα δημιούργησε νέο οστό για να γεμίσει το κενό.

Στη συνέχεια ο Άλφι έκανε εβδομαδιαίες φυσιοθεραπείες και παρακολούθηση από γιατρούς και νοσηλευτές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία κράτησε περίπου έξι εβδομάδες. Στη συνέχεια συνέχισε τη φυσιοθεραπεία μέχρι την αφαίρεση του καρφιού, περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση.

«Ανάρρωσε εξαιρετικά», δήλωσε η μητέρα του, Λάουρα Ντάκερ. «Τα κατάφερε θαυμάσια και ήθελε να επιστρέψει γρήγορα στο σχολείο. Τρέχει κανονικά, και αν τον κοιτάξει κανείς, δεν θα καταλάβει ποτέ ότι συνέβη κάτι. Είναι απλά απίθανος».

Αν και ο Άλφι ίσως χρειαστεί μελλοντική επιμήκυνση στο κάτω μέρος του ποδιού του, ο Πέτερσον σημείωσε ότι η εμπειρία του είναι «πολύ ανώτερη από ό,τι θα ήταν με τις παλαιότερες μεθόδους».

Οι ειδικοί στο Alder Hey μέτρησαν τη διαφορά στα 4 εκατοστά και εκτιμούν ότι θα φτάσει τα 6 εκατοστά μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, γύρω στην ηλικία των 16 ετών.

Ο Πέτερσον χαρακτήρισε την ανάρρωση του Άλφι «εντυπωσιακή». Το νοσοκομείο έχει ήδη εφαρμόσει τη μέθοδο σε τρία ακόμη παιδιά με ινομυλική ημιμελία της κνήμης, ενώ άλλα κέντρα στη χώρα ετοιμάζονται να την εφαρμόσουν.

Ο Πέτερσον τόνισε ότι η περίπτωση του Άλφι «ανοίγει τον δρόμο ώστε αυτή η τεχνική να αντικαταστήσει τον παλαιό τρόπο».

Με πληροφορίες από BBC