Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχονται δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα σε στεριά και θάλασσα

Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, φέρνει κακοκαιρία συνοδευόμενη από ισχυρά φαινόμενα το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα , σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, στην πρόγνωσή του στον προσωπικό του ιστότοπο, εξηγεί πως τις επόμενες ώρες βροχές, τοπικές καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ισχυροί άνεμοι, έως 9 μποφόρ, προκαλούν προβλήματα σε θάλασσα και στεριά, ενώ υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων, ειδικά στις δυτικές και παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να υποχωρεί σταδιακά, ενώ την Τετάρτη η υποχώρηση αυτή θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την πορεία του καιρού

«Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα επηρεάσει με βροχές, χιονοπτώσεις (ορεινά) και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη Δ. Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στον ιστότοπό του.

«Οι άνεμοι, αρχικά ΝΔ και σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά Δ-ΒΔ, θα φθάσουν τα 9 μποφόρ (δυτικές και νότιες περιοχές), με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στη θάλασσα και τη στεριά. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες προσήνεμες στο ρεύμα περιοχές είναι πιθανό να παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των λεγομένων κυμάτων θύελλας», συνεχίζει.

«Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων ή/και κατολισθήσεων υπάρχει και για τις δυτικές περιοχές της χώρας λόγω των νέων βροχοπτώσεων και των εδαφικών συνθηκών που δημιούργησαν οι βροχές των προηγούμενων πολλών ημερών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στη ΒΔ Ελλάδα», συμπληρώνει.

«Την Τετάρτη (18/2), αναμένεται βαθμιαία βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα», καταλήγει.