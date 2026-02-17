Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά της Shein, βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Σε δήλωση της Τρίτης, η Επιτροπή ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε τρία βασικά ζητήματα:

Η πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της Shein - συμπεριλαμβανομένου υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, όπως σεξουαλικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά.

Η χρήση εθιστικών τεχνικών σχεδιασμού για τη διατήρηση της εμπλοκής των χρηστών.

Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το πώς η πλατφόρμα προτείνει προϊόντα στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή θα εξετάσει αν η εταιρεία έχει παραβιάσει βασικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τον DSA, που ισχύει για μεγάλες πλατφόρμες από τα τέλη του 2023.

Shein: Πού θα επικεντρωθεί η έρευνα;

Η έρευνα εστιάζει σε τρεις κύριους τομείς:

1. Εθιστικός σχεδιασμός και ευημερία χρηστών:

Θα εξεταστούν χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν υπερβολική ενασχόληση στην πλατφόρμα, όπως συστήματα ανταμοιβής που προσφέρουν πόντους ή κίνητρα στους χρήστες. Σύμφωνα με τον DSA, οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να αξιολογούν και να μειώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους.

2. Πώληση παράνομων προϊόντων:

Η έρευνα θα εξετάσει αν η Shein διαθέτει κατάλληλα συστήματα για να εμποδίζει την πώληση παράνομων προϊόντων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM).

Η Shein είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της Επιτροπής τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, μετά από αναφορές για σεξουαλικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά και άλλα παράνομα προϊόντα που πωλούνταν στη Γαλλία.

3. Σύστημα προτάσεων προϊόντων:

Η τρίτη πτυχή της έρευνας αφορά το πώς η Shein προτείνει προϊόντα και περιεχόμενο στους χρήστες. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι πλατφόρμες πρέπει να εξηγούν ξεκάθαρα τις βασικές παραμέτρους των συστημάτων συστάσεων και να προσφέρουν τουλάχιστον μια επιλογή που δεν βασίζεται σε προφίλ χρηστών.

Shein: Τι θα γίνει στη συνέχεια;

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έρευνα, που μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω αιτήματα για πληροφορίες, συνεντεύξεις και μέτρα παρακολούθησης.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τον DSA.

Η έρευνα ξεκινά σε μια περίοδο αυξανόμενης αντιπαράθεσης για την επέκταση της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Τον Νοέμβριο, η Shein άνοιξε το πρώτο μόνιμο κατάστημά της στο Παρίσι, μέσα στο ιστορικό BHV, ένα από τα πιο εμβληματικά πολυκαταστήματα της γαλλικής πρωτεύουσας. Η έναρξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με διαδικτυακή συλλογή υπογραφών να συγκεντρώνει πάνω από 120.000 υπογραφές. Οργανώσεις προστασίας παιδιών και περιβαλλοντικές ομάδες επέκριναν την εταιρεία, ενώ δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα.

Η Shein ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και πλέον έχει έδρα στη Σιγκαπούρη, αναπτυσσόμενη ραγδαία σε παγκόσμια δύναμη γρήγορης μόδας.

Πωλώντας κυρίως ρούχα και προϊόντα κατασκευασμένα στην Κίνα σε χαμηλές τιμές, η εταιρεία έχει δεχτεί επικρίσεις για αμφισβητούμενες αλυσίδες εφοδιασμού, που φέρεται να περιλαμβάνουν εξαναγκαστική εργασία, ιδίως στην επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας, όπου οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν σοβαρές παραβιάσεις κατά της μουσουλμανικής μειονότητας Ουιγούρων και άλλων μειονοτήτων.

