Centre Pompidou: Βρέθηκε κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες

Σύμφωνα με υπάλληλο του μουσείου σύγχρονης τέχνης, η διοίκηση δεν υπήρξε πλήρως διαφανής σχετικά με το περιστατικό, ούτε έγινε ενημέρωση σχετικά με τις εικόνες που καταγράφηκαν

The LiFO team
Φωτογραφία: X
Το Centre Pompidou υπέβαλε μήνυση μετά την ανακάλυψη, από μια υπάλληλο, κρυφής κάμερας στις γυναικείες τουαλέτες στα διοικητικά του γραφεία. 

Ο ύποπτος δράστης ταυτοποιήθηκε γρήγορα και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, αλλά ορισμένοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι το μουσείο σύχρονης τέχνης δεν υπήρξε επαρκώς διαφανές σχετικά με το περιστατικό.

Η κρυφή κάμερα βρέθηκε από μια γυναίκα υπάλληλο, η οποία το ανέφερε στις 14 Ιανουαρίου. Η διοίκηση του μουσείου έστειλε εσωτερικό email στους εργαζόμενους, καθησυχάζοντάς τους ότι «δεδομένης της σοβαρότητας του περιστατικού», ο ύποπτος είχε «αμέσως τεθεί σε διαθεσιμότητα ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού».

Το μουσείο εξέδωσε δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι υπέβαλε καταγγελία στον εισαγγελέα σύμφωνα με το Άρθρο 40 του Γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που προβλέπει ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος που πληροφορείται για αδίκημα οφείλει να το αναφέρει.

«Μια εκτενής επιθεώρηση όλων των τουαλετών σε όλα τα κτήρια των γραφείων επιβεβαίωσε την απουσία άλλων συσκευών λήψης εικόνας ή βίντεο», πρόσθεσε το μουσείο. «Οι εργαζόμενοι που το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή το Ιατρικό Τμήμα για το ζήτημα αυτό».

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι «η τρέχουσα διοικητική διαδικασία περιορίζει την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σε αυτό το στάδιο».

«Δεν υπήρξε διαφάνεια για έναν μήνα»

Το Centre Pompidou, κορυφαίο μουσείο σύγχρονης τέχνης στο Παρίσι, παραμένει κλειστό μέχρι το 2030 για μια πολυαναμενόμενη ανακαίνιση, με εκτιμώμενο κόστος πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Τα διοικητικά του γραφεία συνεχίζουν να λειτουργούν.

«Μια φίλη ανακάλυψε την κάμερα όταν πήγε στην τουαλέτα», δήλωσε ανώνυμα μια υπάλληλος στο AFP. Πρόσθεσε ότι εκείνη και οι συνάδελφοί της δεν ενημερώθηκαν σχετικά με το τι είδους εικόνες μπορεί να έχουν καταγραφεί.

«Δεν υπήρξε διαφάνεια για έναν μήνα», πρόσθεσε. «Πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό· όλοι έχουμε τραυματιστεί από το περιστατικό».

Στο εσωτερικό email, η διοίκηση ανέφερε ότι είναι «ενήμερη» ότι το περιστατικό μπορεί «να εγείρει ερωτήματα, ανησυχίες και πολλές συζητήσεις μέσα στις ομάδες», σύμφωνα με την Le Figaro.

«Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεσμευόμαστε πλήρως να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία όλου του προσωπικού», προσθέτει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από news.artnet.com

