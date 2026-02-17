Βιολάντα: «Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους» – Νέες μαρτυρίες για τη φονική έκρηξη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», μέσα από καταθέσεις εργαζομένων που περιγράφουν τι συνέβαινε τις ημέρες πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, εργαζόμενοι στην επιχείρηση αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν από τη φωτιά είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή στο κτίριο και είχαν ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους.

«Τις τελευταίες 15 ημέρες, πριν τη φωτιά, είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και μια καθαρή οσμή αερίου», υποστηρίζει εργαζόμενη στη «Βιολάντα», σύμφωνα με το ΕΡΤnews, που μετέφερε νέες πληροφορίες από τις καταθέσεις.

Υπάλληλος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει χρέη υδραυλικού στην επιχείρηση, κατέθεσε ότι: «Ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα, δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης, που ελέγξαμε μαζί, δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Για την ένταση της οσμής, άλλη εργαζόμενη στην επιχείρηση ανέφερε: «Το τελευταίο 15ήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου για να καλύπτεις τη μύτη σου. Τ ανέφερε στον κ.. και μου απάντησε ότι οι ανώτεροί του ανέφεραν πως είναι οσμή από τον υπόνομο».

Βιολάντα: Έκλεισε και δεύτερο εργοστάσιο

Στο μεταξύ έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα –12o χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας– με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ελέγχονται οι δεξαμενές, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου και πιστοποιητικών πυροπροστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να κάνουν λόγο για άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων. Οι έρευνες τελούν υπό την «ομπρέλα» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και στο τρίτο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Βιολάντα: Επί μήνες η διαρροή προπανίου

Από οκτώ σημεία όπου έγιναν εκσκαφές φέρεται να εντοπίστηκε προπάνιο, στοιχείο που -κατά τις αρχές- δείχνει ότι η διαρροή δεν ήταν πρόσφατη αλλά πιθανότατα διαρκούσε επί μήνες, ακόμη και πάνω από έναν χρόνο.

Την ίδια ώρα, καταθέσεις εργαζομένων φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι η έντονη μυρωδιά προπανίου γινόταν αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο. «Δεν έγινε ποτέ κάποια εργασία στο χώρο πριν από το συμβάν. Η μυρωδιά δεν σταμάτησε», ανέφεραν εργαζόμενες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως υποστηρίζει ο συνήγορος των οικογενειών, υπήρξε οικονομική προσφορά για αντικατάσταση σωλήνα, η οποία δεν προχώρησε. Το κόστος φέρεται να ανερχόταν περίπου στις 35.000 ευρώ, ενώ απαιτούνταν και διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για περίπου μία εβδομάδα.