Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την πίεση προς Ρωσία, Κούβα και Ιράν, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Γενεύη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, υπογράμμισε τη σημασία άμεσων συμφωνιών, τονίζοντας ότι η Ουκρανία «πρέπει να καθίσει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ενώ παράλληλα προειδοποίησε για τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πίεσης στην Κούβα και τη Μέση Ανατολή.

Οι Κουβανοί δοκιμάζονται από τον αμερικανικό αποκλεισμό καυσίμων, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τη χώρα της Καραϊβικής «αποτυχημένο κράτος».

Ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στην Κούβα από τις ΗΠΑ μετατρέπεται πλέον και σε κρίση δημόσιας υγείας. Πολλά απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να συσσωρεύονται στους δρόμους της Αβάνας και άλλων πόλεων.

Σύμφωνα με το Reuters, μόνο 44 από τα 106 απορριμματοφόρα της πρωτεύουσας λειτουργούν, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει περάσει απορριμματοφόρο για πάνω από 10 ημέρες. Η κατάσταση προσθέτει πίεση σε μια ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και να τονίζει τον ανθρωπιστικό κίνδυνο που δημιουργείται.

Η κρίση καυσίμων προκλήθηκε από τη διακοπή των πετρελαϊκών προμηθειών που εισάγονταν παλαιότερα από τη Βενεζουέλα, σε συνέχεια αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και κυρώσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Μεξικό έστειλε 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει βοήθεια μέσω του ΟΗΕ και του Ισπανικού Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης.

Ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, καταδίκασε την «παραβίαση διεθνούς δικαίου και την αυξανόμενη εχθρότητα των ΗΠΑ», ενώ παράλληλα αναζητά διεθνή στήριξη σε Κίνα και Βιετνάμ.

Η ανθρωπιστική κρίση, η συσσώρευση απορριμμάτων και η έλλειψη καυσίμων δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην Κούβα, επιδεινώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και αναδεικνύοντας τις συνέπειες της αμερικανικής πολιτικής αποκλεισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς το Κίεβο

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες στη Γενεύη, που διαρκούν δύο ημέρες, επικεντρώνονται σε θέματα εδαφών και ασφάλειας, με τη Ρωσία να απαιτεί την εκχώρηση του υπολοίπου 20% της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ και την Ουκρανία να ζητά σαφή δυτικά εγγυητικά μέτρα για την ασφάλειά της.

Η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον βοηθό του Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεδίνσκι, τον επικεφαλής στρατιωτικής πληροφοριών Ιγκόρ Κοστιούκοφ και τον ειδικό απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ για οικονομικά θέματα, ενώ την ουκρανική αντιπροσωπεία ηγούνται ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Κιρίλο Μπουτάνοφ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί στον φονικότερο στην Ευρώπη μετά το 1945, με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια πρόσφυγες και ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων και χωριών.

Η διαμάχη δεν αφορά μόνο εδάφη αλλά και τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, όπως το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια, καθώς και τον πιθανό ρόλο στρατευμάτων της Δύσης μετά τον πόλεμο.

Το προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία μέσων ενημέρωσης, ενώ οι Ουκρανοί διαπραγματευτές εκφράζουν σκεπτικισμό για οποιοδήποτε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία εκπροσωπείται στις συνομιλίες από τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετέχουν και σε συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera