Bad Bunny: Υπό ομοσπονδιακή έρευνα το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl

Η αντίδραση στην ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl φαίνεται πως δεν κοπάζει, καθώς ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι στις ΗΠΑ δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένα σόου στο ημίχρονο περιελάμβανε τραγούδια αποκλειστικά στα ισπανικά.

Μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο σόου και στον Bad Bunny, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ζήτησαν έρευνα, κατηγορώντας τον Πορτορικανό σταρ ότι ενδεχομένως παραβίασε τα πρότυπα τηλεοπτικής ευπρέπειας – παρά το γεγονός ότι λογοκρίθηκαν ή παραλήφθηκαν οι πιο ακατάλληλοι στίχοι του από το σόου.

Bad Bunny: Γιατί ζήτησαν ομοσπονδιακή έρευνα

Ο συντηρητικός βουλευτής Andy Ogles ζήτησε ομοσπονδιακή έρευνα για το «ακατάλληλο και προσβλητικό» σόου. Σε ανοικτή επιστολή προς την Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, ο Ogles απαίτησε «επίσημη κοινοβουλευτική έρευνα» για το National Football League και την NBCUniversal για την προβολή της εμφάνισης του ράπερ, δηλώνοντας ότι τον ενόχλησε η εκτέλεση του τραγουδιού «Safaera», λόγω «γραφικού λεκτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε πρωκτική επαφή, σεξουαλική επαφή και άλλα ακατάλληλα θέματα».

Παράλληλα, σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα Randy Fine έγραψε: «Αυτό που είδαν οι Αμερικανοί κατά το ημίχρονο του Super Bowl με τον Bad Bunny ήταν απεχθές και δεν θα έπρεπε ποτέ να προβληθεί ξανά στην τηλεόραση… Στην Αμερική, οι νόμοι μας δεν είναι προτάσεις και ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάς, πρέπει να συμμορφώνεσαι».

Ο Fine αναφέρθηκε στον στίχο «el perico es blanco» από το τραγούδι «NUEVAYoL», ο οποίος αποτελεί αναφορά στην κοκαΐνη.

Τώρα, η FCC αποφάσισε ότι το σόου του Bad Bunny δεν παραβίασε κανέναν κανόνα.

Σύμφωνα με τη New York Post, πηγές επιβεβαίωσαν ότι επειδή τα τραγούδια «Tití Me Preguntó», «Monaco» και «Safaera» λογοκρίθηκαν από στίχους που περιλάμβαναν αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις και γεννητικά όργανα, η FCC αποφάσισε «να μην προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο, εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία».

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η εμφάνιση του Bad Bunny ήταν το τέταρτο μεγαλύτερο σόου στην ιστορία του Super Bowl, με 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Κατατάσσεται πίσω από:

το ρεκόρ του Kendrick Lamar το 2025 (133,5 εκατομμύρια),

την εμφάνιση του Michael Jackson το 1993 (133,4 εκατομμύρια) και

την εκτέλεση του Usher το 2024 (129,3 εκατομμύρια).

Με πληροφορίες από euronews.com