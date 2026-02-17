Κολωνάκι: Συνελήφθη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος που οδηγούσε μεθυσμένη

Συνελήφθη γνωστή τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα στο Κολωνάκι.

Το σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Κολωνάκι, όταν η νεαρή οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κατηγορείται η τραγουδίστρια

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε βάρος της κοπέλας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day, πρόκειται για γνωστή τραγουδίστρια.

Η τραγουδίστρια συμμετέχει σε συγκρότημα με έθνικ μουσική, όπως ανέφερε η τηλεοπτική εκπομπή.