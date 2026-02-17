Νίκος Μέλλος: Με καρκίνο διαγνώστηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Μέλλος, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του το 2021 στη δημοφιλή σειρά του Mega, «Η γη της Ελιάς», γνωστοποίησε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καρκίνο αλλά πλέον τον ξεπέρασε κι ανήρτησε μία φωτογραφία με τους δικούς του ανθρώπους μέσα από το νοσοκομείο.

Η ανάρτηση του Νίκου Μέλλου:

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή την φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα την μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής.

Είχα χάσει την γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι αδίκως) αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία.

Παρόλα αυτά ακουσα, ένιωσα και είδα την λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη την δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω , στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται στο μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.

Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν, είμαι εδώ ότι ώρα και όποτε με χρειαστείς και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στον μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους , διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στην ζωή μου είναι θεοί!! #free»