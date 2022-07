Πέθανε ο μπασίστας των Happy Mondays, Paul Ryder σε ηλικία 58 ετών

Πέθανε ο Paul Ryder, ο μπασίστας των Happy Mondays, σε ηλικία 58 ετών, όπως γίνεται γνωστό από επίσημη ανακοίνωση του αδελφού του Shaun.

Η οικογένειά του και το συγκρότημα εκφράζουν «τη βαθιά τους λύπη και το σοκ για τον θάνατό του σήμερα το πρωί», ανέφερε στο μήνυμά του ο τραγουδιστής της μπάντας.

Έκαναν λόγο για έναν «πραγματικό πρωτοπόρο και θρύλο» συμπληρώνοντας πως «θα μάς λείπει για πάντα».

The Ryder family and Happy Mondays band members are deeply saddened and shocked to say that Paul Ryder passed away this morning



A true pioneer and legend. He will be forever missed ❤️



We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time.



Long live his funk x pic.twitter.com/E8e7x4Tvcw