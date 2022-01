Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Μάικλ Λανγκ, ο διοργανωτής πίσω από το εμβληματικό Φεστιβάλ Woodstock.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας Μάικλ Πανιότα, ο Λανγκ πέθανε μετά από επιπλοκές από μια σπάνια μορφή λεμφώματος Non-Hodgkin.

«Λυπούμαστε πολύ που ο θρύλος του Woodstock και επί πολλά χρόνια οικογενειακός φίλος Μάικλ Λανγκ πέθανε στα 77 του χρόνια μετά από μια σύντομη ασθένεια. Αναπαύσου εν Ειρήνη», ανέφερε στο Twitter.

Αφού παράτησε το Πανεπιστήμιο, ο Λανγκ, γέννημα θρέμμα του Μπρούκλιν, μετακόμισε στο Μαϊάμι για να διοργανώνει εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του φεστιβάλ Ποπ του Μαϊάμι του 1968, που φιλοξένησε τον Τζίμι Χέντριξ.

Την επόμενη χρονιά, ο 24χρονος Λανγκ, μαζί με τους Τζον Ρόμπετς, Τζόελ Ρόουζενμαν και Άρτι Κόρνφελντ, δημιούργησαν το Woodstock Music And Art Fair.

Το φεστιβάλ παρουσίασε εμβληματικές προσωπικότητες: Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, The Who, Sly and the Family Stone, Τζο Κόκερ, Stills κλπ.

Το φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, γνωστό και ως «Three Days Of Peace and Music», προσέλκυσε έως και 400.000 άτομα και έμεινε στην ιστορία ως μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στην εναλλακτική κουλτούρα.

Το Woodstock έφτασε σε μια εποχή μεγάλης κοινωνικής αναταραχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούσαν να βυθίζονται σε έναν αντιλαϊκό πόλεμο στο Βιετνάμ. Τότε, στις ΗΠΑ, το κίνημα των χίπις επηρέαζε την τέχνη, τη μόδα, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

«Το Woodstock πρόσφερε ένα περιβάλλον στους ανθρώπους να εκφράσουν τον καλύτερο εαυτό τους», είχε πει ο Λανγκ στο Pollstar το 2019.

«Ήταν ίσως το πιο ειρηνικό γεγονός του είδους του στην ιστορία. Αυτό ήταν λόγω των προσδοκιών και του τι ήθελαν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν εκεί».

Ο Λανγκ εμφανίστηκε εκτενώς στο Woodstock, το ντοκιμαντέρ του 1970 για το φεστιβάλ και συνέχισε με την παραγωγή των επόμενων εκδηλώσεων Woodstock '94 (με τους Nine Inch Nails, Green Day και Red Hot Chili Peppers) και Woodstock '99, που φιλοξένησε σετ των Limp Bizkit, Metallica και Rage Against The Machine.

Συμμετείχε επίσης στον σχεδιασμό του επετειακού Woodstock 50, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2019 με εμφανίσεις από τους JAY-Z, Miley Cyrus, τThe Killers κ.λπ.

Μετά την αποχώρηση των χορηγών, ο Λανγκ δημοσίευσε μια δήλωση που έλεγε ότι «Το Woodstock ανήκει στους ανθρώπους και έτσι θα είναι πάντα. Δεν τα παρατάμε και το Woodstock 50 θα γίνει και θα είναι απίστευτο!».

Ωστόσο, το φεστιβάλ ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2019 με τον Λανγκ να ενθαρρύνει «καλλιτέχνες και πράκτορες, που όλοι έχουν πληρωθεί πλήρως, να δωρίσουν το 10% των αμοιβών τους στο HeadCount ή σε αιτίες της επιλογής τους στο πνεύμα της ειρήνης».

Με πληροφορίες του NME