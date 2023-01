Πέθανε ο ηθοποιός Na Chul στα 36 του χρόνια

Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Na Chul.

Ο ηθοποιός του «Vincenzo» εισήχθη στο νοσοκομείο όταν «ξαφνικά επιδεινώθηκε η υγεία του». Ωστόσο, η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, όπως είπαν στελέχη της βιομηχανίας κινηματογράφου στο Star News Korea.

Ο Na Chul έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο το 2010 με το έργο Anne's Diary και συνέχισε να παίρνει δεύτερους ρόλους σε πολλά K-dramas και ταινίες.

Το 2021, ανέλαβε το ρόλο του Na Deok-Jin στο κορεατικό δράμα με θέμα τη μαφίας «Vincenzo» και πέρυσι, πρωταγωνίστησε ως Gil-Soo στο Weak Hero Class 1.

Εμφανίστηκε επίσης στο Little Women.

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η συμπρωταγωνίστριά του στο Little Women Uhm Ji-won έγραψε: «Na Chul, σε ευχαριστούμε που μας έδειξες τι σημαίνει καλή υποκριτική. Ήθελα να δω περισσότερες δουλειές σου».

Ο Na Chul πρωταγωνίστησε επίσης στα Once Upon A Small Town, A Superior Day, Happiness, Jirisan, D.P., Touch your Heart και Stranger 2.

Συμμετείχε στο Concrete Utopia, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σε σκηνοθεσία Um Tae-hwa και με πρωταγωνιστές τους Lee Byung-hun, Park Seo-joon και Park Bo-young, το Concrete Utopia αφηγείται την ιστορία των επιζώντων του σεισμού στο Imperial Palace Apartment στη Σεούλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα τελεστεί αύριο (23 Ιανουαρίου).

Με πληροφορίες του NME