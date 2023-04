Πέθανε η σχεδιάστρια μόδας Μέρι Κουάντ

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η σχεδιάστρια μόδας, Μέρι Κουάντ, το όνομα της οποίας συνδέθηκε με τη μίνι φούστα και την σεξουαλική επανάσταση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά της στην Βρετανία ανέφερε ότι «η Μέρι Κουάντ πέθανε ήσυχα στο σπίτι της στο Σάρεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα το πρωί». Η οικογένειά της δεν ξέχασε να επισημάνει ότι ήταν «μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς σχεδιάστριες μόδας του 20ού αιώνα και μια εξαιρετική καινοτόμος».

Η Μέρι Κουάντ γεννήθηκε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 1930. Σπούδασε εικονογράφηση στο Goldsmiths College. Μαθήτευσε σε σε ένα ατελιέ καπέλων και το 1953, συνάντησε τον σύζυγό του με τον οποίο παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 1990. Απέκτησαν έναν γιο και τρία εγγόνια.

Οι καινοτομίες της δεν περιορίστηκαν μόνο στη μίνι φούστα. Η Μέρι Κουάντ υποστήριξε σθεναρά τα καλσόν, ιδιαίτερα με φωτεινά και ασυνήθιστα χρώματα. Ό,τι φορούσε και προωθούσε, γινόταν μόδα από τις γυναίκες της Ευρώπης την δεκαετία του 60'.

Η πρώην συντάκτρια της Vogue, Alexandra Shulman, ήταν από τις πρώτες που έγραψαν για τον θάνατο της Μέρι Κουάντ στο Twitter: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Dame Μέρι Κουάντ. Ηγέτιδα της μόδας αλλά και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μια οραματίστρια που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα υπέροχο κούρεμα.

Η Μέρι Κουάντ έλαβε τον τίτλο «Dame» το 2015 από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

»Άνοιξε το πρώτο της κατάστημα Bazaar στην Kings Road το 1955 και το διορατικό και δημιουργικό της ταλέντο αποτέλεσε γρήγορα μια μοναδική συνεισφορά στη βρετανική μόδα».

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut

Το Μουσείο Victoria & Albert ανέφερε πως η Μέρι Κουάντ « Αντιπροσώπευε τη χαρούμενη ελευθερία της μόδας της δεκαετίας του 1960 και παρείχε ένα νέο πρότυπο για τις νεαρές γυναίκες. Η μόδα σήμερα οφείλει τόσα πολλά στο πρωτοποριακό της όραμα».

Dame Mary Quant (1930-2023)



It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.



Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl