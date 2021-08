Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις έγινε στόχος επίθεσης με αυγά κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Προυουχόνισε, όχι μακριά από την Πράγα, μετέδωσε το τσεχικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ČTK. Σωματοφύλακες του επικεφαλής της κυβέρνησης τον μετέφεραν σε κοντινό καφέ.

The Czech Rep; PM Andrej Babis was pelted with eggs while reviewing his new book in Prague. The half-German billionaire politician,is currently fighting for another term of office,as critics accuse him of dealing poorly with the coronavirus crisis that had hit the country so hard pic.twitter.com/W3T2TO23T1