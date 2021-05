Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μίλησε πρόσφατα στο The Late Late Show για τα UFO και είπε ότι υπάρχουν θεάσεις ΑΤΙΑ (Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα) τις οποίες η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξηγήσει.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα ανέφερε ότι όταν είχε εκλεγεί την πρώτη φορά, είχε ρωτήσει εάν κάποιος στη κυβέρνησή του μελετούσε κρυφά το θέμα αυτό. Η απάντηση, ήταν αρνητική. Όπως εξήγησε, υπάρχουν ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, πώς κινούνται κλπ.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ σύμφωνα με νομοσχέδιο 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που ψήφισε το Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2020, δίνει τη δυνατότητα στο Πεντάγωνο και ορισμένους οργανισμούς πληροφοριών να καταρτίσουν μια έκθεση η οποία θα περιέχει επιβεβαιωμένες παρατηρήσεις τέτοιων ιπτάμενων αντικειμένων. Η έκθεση αυτή αναμένεται να παραδοθεί την 1η Ιουνίου και τουλάχιστον μέρος της θα δημοσιοποιηθεί και στο ευρύ κοινό.

