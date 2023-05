Το παθιασμένο φιλί της Λίλι Ρόουζ Ντεπ στη 070 Shake: «4 μήνες με τον έρωτά μου»

Η Λίλι Ρόουζ Ντεπ αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τη σύντροφό της, 070 Shake, στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αμέσως μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ από το Φεστιβάλ Καννών στη Γαλλία.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν την 23χρονη ηθοποιό, κόρη του Τζόνι Ντεπ με τη Βανέσα Παραντί, να αγκαλιάζει την 25χρονη ράπερ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Danielle Balbuena και στη συνέχεια να μοιράζονται ένα φιλί στο στόμα.

Facebook Twitter Φωτ.: Tony/X17online.com

Facebook Twitter Φωτ.: Tony/X17online.com

Facebook Twitter Φωτ.: Tony/X17online.com

Facebook Twitter Φωτ.: Tony/X17online.com

Το ζευγάρι δημοσιοποίησε την σχέση του πριν μερικές ημέρες, μέσα από ένα Instagram Story. «4 μήνες με τον έρωτά μου», έγραψε η Λίλι Ρόουζ Ντεπ σε μια φωτογραφία, όπου φιλά την 070 Shake.

Facebook Twitter Φωτ.: @lilyrose_depp/ Instagram

Φήμες για την σχέση τους κυκλοφόρησαν πρώτη φορά στη διάρκεια της φετινής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, η οποία διήρκεσε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου, αν και λέγεται ότι βγαίνουν από τον περασμένο Ιανουάριο.

Η Λίλι Ρόουζ Ντεπ επέστρεψε στο Λος Άντζελες, έχοντας περάσει τις τελευταίες ημέρες στο εξωτερικό για να προωθήσει τη νέα της σειρά «The Idol», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών τη Δευτέρα.

Facebook Twitter Ο Abel Tesfaye aka The Weeknd με την Lily-Rose Depp στο Φεστιβάλ Καννών για την σειρά «The Idol». Φωτ.: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Facebook Twitter The Weeknd, Lily-Rose Depp και Sam στο Φεστιβάλ Καννών. Φωτ.: EPA/MOHAMMED BADRA

Στην αμφιλεγόμενη σειρά του HBO, που σκηνοθέτησε ο Σαμ Λέβινσον και πρωταγωνιστεί και συνδημιούργησε ο The Weeknd, η Λίλι Ρόουζ Ντεπ υποδύεται την Jocelyn, τη μεγαλύτερη ποπ σταρ της Αμερικής, η οποία προσπαθεί να κάνει comeback μετά από έναν νευρικό κλονισμό.

Η τηλεοπτική σειρά απέσπασε ανάμικτες κριτικές, με αρκετές να κατακρίνουν το μοντέλο για υπερβολικό γυμνό.

«Σπάνια περνάει μια σκηνή χωρίς η κάμερα να δείχνει το στήθος ή τα οπίσθιά της», έγραψε το Hollywood Reporter, προσθέτοντας: «Αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν όλο αυτό οδηγεί κάπου, και από το δεύτερο επεισόδιο φαίνεται πιθανό ότι μάλλον όχι».

Κάποιος άλλος σχολίασε ότι η σειρά «εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό» τη Λίλι Ρόουζ Ντεπ, η οποία εμφανίζεται γυμνή ή/και να κάνει σεξ σε κάθε επεισόδιο. «Ελπίζω εκείνη να είναι εντάξει με όλα αυτά», σημείωσε στο Twitter.

no I agree with you the show heavily exploits Lily and she’s nude/having sex in every episode. I hope she’s okay with it all because it comes off very exploitative