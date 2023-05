Παρθενική πτήση για το C919, πρώτο επιβατικό αεροπλάνο μέσων αποστάσεων

Αεροσκάφος τύπου C919, που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Κίνα, απογειώθηκε σήμερα για την παρθενική εμπορική πτήση του, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επιβατικό αεροσκάφος μέσων αποστάσεων της China Eastern Airlines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Χιογκτσάο της Σαγκάης (ανατολικά) στις 10:32 [σ.σ. τοπική ώρα· 05:32 ώρα Ελλάδας], με προορισμό την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε απευθείας τη στιγμή της απογείωσης που σήμανε την επίσημη είσοδο του αεροσκάφους στην αγορά της πολιτικής αεροπορίας.

Η ανάπτυξη του αεροσκάφους από την COMAC άρχισε πριν από 15 χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ασιατικού γίγαντα να γίνει πιο αυτάρκης.

Θεωρείται ανταγωνιστικό των A320neo (Airbus) και 737 MAX (Boeing). Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ το χαρακτηρίζει σημαντικό και καινοτόμο επίτευγμα της χώρας του.

The C919, #China 's self-developed large passenger aircraft, completed its first commercial flight from Shanghai to Beijing today, marking its official entry into the civil aviation market. pic.twitter.com/lTNc8iyL9B

Η China Eastern παρήγγειλε πέντε αεροσκάφη του τύπου τον Μάρτιο του 2021 και παρέλαβε το πρώτο τον Δεκέμβριο. Αναμένει τα υπόλοιπα εντός του έτους.

Today, China domestic passenger plane C919 made its first commercial flight - from Shanghai to Beijing and 120 passengers.

Great news!

Besides (A)irbus and (B)oeing, we now have a new choice - (C)omac.👍pic.twitter.com/7lR4yDwejY