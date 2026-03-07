ΔΙΕΘΝΗ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Νέα πλήγματα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Ισχυρές εκρήξεις καταγράφονται από τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης, καθώς η πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, εισέρχεται στην όγδοη ημέρα της.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλά σημεία της πόλης, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες περιοχές επλήγησαν ή τι ακριβώς χτυπήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πλήγματα κατά μήκος της Τεχεράνης, σε υπόγειες δομές πιο συγκεκριμένα, όπου διατηρούνταν συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων.

Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή για να συζητήσουν τις «ιρανικές επιθέσεις σε εδάφη αραβικών χωρών».

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και ζητήθηκε από Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν, Ιορδανία και Αίγυπτο, όπως δήλωσε στο πρακτορείο AFP ο βοηθός γενικός γραμματέας του οργανισμού, Χοσάμ Ζάκι.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Νάμπι, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Ο Λίβανος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο έντονα μέτωπα στον ευρύτερο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν. Την τελευταία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε μαζικές εντολές εκκένωσης για περιοχές του νότιου Λιβάνου αλλά και για τα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας μεγάλη φυγή αμάχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ περίπου 95.000 έχουν εκτοπιστεί.

Νεκροί και στο Ιράν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στην κεντρική ιρανική επαρχία Ισφαχάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οκτώ πολίτες, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος ασφαλείας της επαρχίας Ισφαχάν, Ακμπάρ Σαλέχι.

Όπως ανέφερε, μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του «σιωνιστικού καθεστώτος» επιτέθηκαν σε περιοχές της πόλης Ισφαχάν αλλά και σε επτά ακόμη πόλεις της επαρχίας.

Από τις επιθέσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές περίπου 80 κατοικίες, τόσο στην πόλη Ισφαχάν όσο και στις περιοχές Λεντζάν και Μπορχάρ.

Με πληροφορίες από Sky News, Al Jazeera, ΑΠΕ - ΜΠΕ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

