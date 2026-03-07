ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές που θα γίνουν νωρίτερα λόγω 25ης Μαρτίου

Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Πρόωρες πληρωμές αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με αποκορύφωμα αυτήν της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, την ώρα που ο κατώτατος μισθός θα καταγράψει νέα αύξηση από 1η Απριλίου.

Η εργατολόγος, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Mega παρουσίασε τις αναλυτικές ημερομηνίες σχετικά με τις πρόωρες πληρωμές.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως η καταβολή των κύριων συντάξεων, όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, θα γίνει την Τρίτη 24 Μαρτίου, μία ημέρα πριν την 25η Μαρτίου. Αντίστοιχα, ΙΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα πληρωθούν στις 27 Μαρτίου.

Όσον αφορά στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών, τα χρήματα θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου, ενώ του Δημοσίου στις 27 Μαρτίου.

Τι ισχύει με τον κατώτατο μισθό

Υπενθυμίζεται πως η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, κατά τη διάρκεια του 9ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στάθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου και στα όρια συνταξιοδότησης για το 2027.

Σχετικά με τη διαβούλευση για την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, αναμένεται να εφαρμοστεί από 1η Απριλίου, εξήγησε πως «αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά καταλαμβάνει και κομμάτι του δημοσίου τομέα, καθώς πλέον ο κατώτατος μισθός έχει σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Παράλληλα, «συμπαρασύρει περίπου 20 επιδόματα σε αύξηση, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τις τριετίες», αλλά και τις προσαυξήσεις, λόγω προϋπηρεσίας και υπερωριακής απασχόλησης, ξεκαθάρισε.

