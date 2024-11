Παρίσι: Επεισόδια στις εξέδρες του αγώνα Γαλλία – Ισραήλ

Μικροεπεισόδια σημειώθηκαν στις εξέδρες του Stade de France κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ για το UEFA Nations League, με την ισχυρή αστυνομική παρουσία να αποτρέπει την επανάληψη σοβαρών επεισοδίων όπως αυτά που συνέβησαν στο Άμστερνταμ την περασμένη εβδομάδα.

Η αναμέτρηση είχε χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» μετά τα κρούσματα χουλιγκανισμού στον αγώνα Άγιαξ-Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ οι γαλλικές αρχές είχαν προετοιμαστεί εντατικά. Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στις υψηλές εξέδρες του σταδίου αντιμετωπίστηκαν γρήγορα από την ασφάλεια, με την παρουσία δυνάμεων καταστολής στα όρια του γηπέδου.

Yo @UEFAcom it’s time to ban Israel from international football. Israeli fans are causing trouble in France right now

pic.twitter.com/aPNpIttV17