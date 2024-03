Παρέμβαση Ερντογάν για τον άντρα που σκότωσε γάτα και αφέθηκε ελεύθερος  

Την παρέμβαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε η αναταραχή που επικρατεί στη γείτονα με αφορμή την υπόθεση φόνου μιας γάτας από έναν άντρα.

Την νύχτα της 1ης Ιανουαρίου στο χολ του κτιρίου του, ο Ιμπραχίμ Κ. χτυπησε επανειλημμένως, κλώτσησε και σκότωσε μια αδέσποτη γάτα την οποία τάιζαν τακτικά οι γείτονες. Το όνομά της: Έρος. Η βίαια ενέργεια του άνδρα καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και δημοσιεύτηκε. Συλλογές υπογραφών, συγκεντρώσεις και απειλές θανάτου: Ο φόνος της γάτας έχει προκαλέσει αναταραχή σε ένα τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, ωθώντας μάλιστα τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει για την υπόθεση ώστε η τουρκική Δικαιοσύνη να ξανανοίξει τη δικαστική υπόθεση.

Ο Ιμπραχίμ Κ. καταδικάστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου σε ενάμιση χρόνο φυλάκιση, αλλά αφέθηκε αμέσως ελεύθερος λόγω καλής συμπεριφοράς, προκαλώντας την οργή ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων και μέρους της κοινής γνώμης, σε μια χώρα όπου συνήθως οι άνθρωποι φροντίζουν τις αδέσποτες γάτες αφήνοντας κροκέτες και μπολ με νερό στο δρόμο.

Μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών που ζητούσε βαρύτερη ποινή κατά του άνδρα, συγκέντρωσε 320.000 υπογραφές και, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή νέας δίκης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά μέσα στη νύχτα, τονίζοντάς του ότι παρακολουθεί «προσωπικά» την υπόθεση.

Χθες, Τετάρτη, σε τεταμένο κλίμα, εκατοντάδες άνθρωποι συνωστίστηκαν στους διαδρόμους του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης όπου προσήλθε ξανά ο Ιμπραχίμ Κ. Οι δικαστές αύξησαν την ποινή κατά ένα χρόνο αλλά χωρίς να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης, κάτι που συνεχίζουν να απαιτούν οι υπερασπιστές των ζώων και χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που παρακολουθούν τον άνδρα, φτάνοντας στο σημείο να εύχονται να πεθάνει.Ένας δικηγόρος σωματείου προστασίας ζώων ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας τη μέγιστη ποινή φυλάκισης των τεσσάρων ετών που προβλέπει ο νόμος.

Προσοχή, το παρακάτω βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

NO JUSTICE FOR ANIMALS IN #TURKEY 🇹🇷



İbrahim Keloglan, who beat community cat #Eros to death, was given a 30-month suspended sentence.



I know where I would suspend this filth from!!! pic.twitter.com/J7jfeOF0Iy