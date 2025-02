Πάπας Φραγκίσκος: Νέα ανακοίνωση από το Βατικανό για την κατάσταση της υγείας του

Νέα ενημέρωση για την υγεία του πάπα Φραγκίσκου έδωσε το Βατικανό το βράδυ της Δευτέρας, με την κλινική του εικόνα να σημειώνει «ελαφρά βελτίωση».

Ο 88χρονος νοσηλεύεται στο Gemelli της Ρώμης από τις 14 Φεβρουαρίου μετά από διπλή πνευμονία και χρόνια βρογχίτιδα.

Στην ανακοίνωσή της, η Αγία Εδρα αναφέρει, ότι οι θεράποντες γιατροί δεν μπορούν να κάνουν πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του, ωστόσο «η κλινική κατάσταση του Αγίου Πατέρα, στην κρίσιμη κατάστασή της, παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση». Σήμερα δεν υπήρξαν επεισόδια ασθματικών αναπνευστικών κρίσεων και ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις βελτιώθηκαν, ενώ παράλληλα, «η παρακολούθηση της ήπιας νεφρικής ανεπάρκειας δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Η θεραπεία με οξυγόνο συνεχίζεται, αν και με ελαφρώς μειωμένη ροή και ποσοστό οξυγόνου, σύμφωνα με το Βατικανό..

Οι γιατροί, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κλινικής εικόνας, με σύνεση δεν ανακοινώνουν ακόμη την πρόγνωση. Το πρωί έλαβε τη Θεία Ευχαριστία, ενώ το απόγευμα επανήλθε στην εργασιακή δραστηριότητα.

Το βράδυ τηλεφώνησε στον εφημέριο της ενορίας της Γάζας για να εκφράσει την πατρική του εγγύτητα. Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους του Θεού που συγκεντρώθηκαν αυτές τις ημέρες για να προσευχηθούν για την υγεία του».

BREAKING: Pope Francis 'resumes some work' after 'slight improvement' in health, Vatican says.



