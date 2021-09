Ο Τζάρεντ Πόλις, Κυβερνήτης του Κολοράντο και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που εξελέγη κυβερνήτης το 2018 στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό του, Μάρλον Ρέις, συγγραφέα και υπέρμαχο της ευημερίας των ζώων.

Ο 46χρονος Πόλις από το Κολοράντο και ο 40χρονος Ρέις παντρεύτηκαν σε μια παραδοσιακή εβραϊκή τελετή στην οποία συμμετείχαν οικογένεια και φίλοι στο Μπόλντερ την Τετάρτη, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη. Την τελετή έκανε η ραβίνος Tirzah Firestone.

Το ζευγάρι είναι μαζί 18 χρόνια και έχουν δύο παιδιά, ένα αγόρι 7 ετών και ένα κορίτσι 9 ετών. Η οικογένεια ζει στο Μπόλντερ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης και ο σύντροφός του, αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο, όταν ο Ρέις ετοιμαζόταν να νοσηλευτεί με κορωνοϊό.

Ο Ρέις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από δύο ημέρες ενώ και ο Πόλις βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, αλλά παρουσίασε ήπια συμπτώματα.

«Το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε τους τελευταίους 18 μήνες είναι ότι η ζωή, όπως τη γνωρίζουμε, μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια στιγμή», ανέφερε το ζευγάρι σε δήλωσή του.

«Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουμε να γιορτάσουμε τη ζωή μας μαζί ως παντρεμένο ζευγάρι. Μετά από 18 χρόνια μαζί, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, που τελικά παντρευτήκαμε».

