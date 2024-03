Παντρεύονται Κρις Μάρτιν και Ντακότα Τζόνσον - Με τις «ευλογίες» της Γκουίνεθ Πάλτροου

Ο Κρις Μάρτιν και η Ντακότα Τζόνσον είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς ο τραγουδιστής των Coldplay της έχει ήδη κάνει πρόταση γάμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, ο Κρις Μάρτιν έκανε πρόταση γάμου στην Ντακότα Τζόνσον πριν λίγο καιρό, έχοντας μάλιστα και τις «ευλογίες» της πρώην του, Γκουίνεθ Πάλτροου. «Είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον από την πρώτη μέρα, οπότε το επόμενο βήμα ήταν αναπόφευκτο», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, τονίζοντας πως δε είναι βιαστικοί.

«Δεν βιάζονται να προγραμματίσουν τον γάμο τους, αλλά θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους» ανέφερε παράλληλα. Οι δυο τους μάλιστα έχουν την έγκριση της πρώην συζύγου του Κρις Μάρτιν η οποία τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ότι είναι καλή φίλη με την Ντακότα Τζόνσον και την περιέγραψε ως «έναν αξιολάτρευτο και υπέροχο άνθρωπο».

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, με ένα μικρό διάλλειμα στη σχέση τους το 2019. Οι φήμες ωστόσο πως έχουν προχωρήσει τη σχέση τους, φούντωσαν το 2020 όταν θεωρήθηκε πως είχαν αρραβωνιαστεί, λόγω ενός εντυπωσιακού δαχτυλιδιού που φόραγε η ηθοποιός. Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντακότα Τζόνσον, ανέφερε πως θέλει να αποκτήσει δικά της παιδιά σύντομα, τονίζοντας παράλληλα για τα παιδιά του συντρόφου της, πως «τα αγαπά με όλη της την καρδιά».

