Πανικός στη Βρετανία λόγω ξηρασίας: Τρέχουν να πάρουν νερό από σουπερμάρκετ, άδειασαν τα ράφια

Πανικός φαίνεται ότι επικρατεί στη Βρετανία, μετά την κήρυξη σε κατάσταση ξηρασίας ορισμένων περιοχών της Αγγλίας και τις συστάσεις για περιορισμό στη χρήση νερού.

Πανικόβλητοι καταναλωτές άδειασαν τα ράφια των σουπερμάρκετ από εμφιαλωμένο νερό. Τα σουπερμάρκετ Tesco και Sainsbury στο Λονδίνο, το Evesham, το Stalybridge και το Taplow έμειναν με άδεια ράφια το βράδυ της Παρασκευής, με πολλούς να μιλούν για τον πανικό που επικρατεί με το εμφιαλωμένο νερό στο Twitter.

Supermarkets ration bottled water as drought leads shoppers to panic buy https://t.co/lQvg7nqO3z

Πολλά σουπερμάρκετ ανήρτησαν ταμπέλες, καλώντας τους πελάτες να παίρνουν πέντε μπουκάλια νερό ο καθένας.

Shoppers instructed to panic-buy water by supermarket and newspaper. https://t.co/Ptb2amSPu5

Εταιρείες ύδρευσης προτρέπουν τους πελάτες τους να περιορίσουν τα ντους στα τέσσερα λεπτά, να ρίχνουν νερό στην τουαλέτα «μόνο όταν χρειάζεται» και να μην πλένουν τα αυτοκίνητά τους.

The drought has sparked a wave of panic buying at supermarkets https://t.co/1OPtpHrXS6