Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη και στην κεντρική Γάζα ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές

Οι Παλαιστίνιοι ψηφίζουν σήμερα στις δημοτικές εκλογές - την πρώτη εκλογική διαδικασία που διεξάγεται στη Γάζα από το 2006.

Εκλογές διεξάγονται σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και στην κεντρική Γάζα, όπου δραστηριοποιείται η Χαμάς.

Στη Χαμάς δεν επετράπη να συμμετάσχει στις εκλογές και αρκετές άλλες παρατάξεις τις έχουν μποϊκοτάρει λόγω της απαίτησης οι υποψήφιοι να δεσμεύονται ότι αναγνωρίζουν την εξουσία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), η οποία κυριαρχεί στην Παλαιστινιακή Αρχή (PA) που κυβερνά σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η Φατάχ, η παράταξη υπό την ηγεσία του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και που κυριαρχεί στην PLO, εκδιώχθηκε βίαια από τη Γάζα από τη Χαμάς μετά τις τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν εκεί.

Αν και η Χαμάς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι ένας συνδυασμός υποψηφίων θεωρείται ευρέως ότι συνδέεται με αυτήν.

Η Ντέιρ αλ-Μπάλαχ επιλέχθηκε ως η μοναδική περιοχή της Γάζας όπου θα διεξάγονταν εκλογές, καθώς δεν έχει υποστεί τόσο σοβαρές καταστροφές όσο άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Μια εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο σταμάτησε τις συγκρούσεις τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Η Χαμάς συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε περιοχές της Γάζας από τις οποίες έχουν αποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις και το Reuters ανέφερε ότι η αστυνομική της δύναμη συμμετείχε σε επιχειρήσεις ασφαλείας γύρω από τα εκλογικά τμήματα.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα ψήφου

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι στα παλαιστινιακά εδάφη έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με έδρα τη Ραμάλα, συμπεριλαμβανομένων 70.000 στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν 12 εκλογικά τμήματα.

Παλαιστίνιοι άνω των 18 ετών που έχουν ζήσει σε μια περιοχή όπου διεξάγονται εκλογές για τουλάχιστον έξι μήνες έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 07:00 (τοπική ώρα) και οι κάλπες κλείνουν στις 19:00 (τοπική ώρα). Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το Σάββατο ή την Κυριακή. Η Φατάχ είναι η μοναδική μεγάλη παράταξη που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο σε όλη την παλαιστινιακή επικράτεια και είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει σε ορισμένες περιφέρειες, καθώς δεν υπάρχουν αντίπαλοι υποψήφιοι.

Ενώ διεξάγονται εκλογές για 90 δημοτικά συμβούλια και 93 κοινοτικά συμβούλια, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί χωρίς ψηφοφορία σε άλλα 42 δημοτικά συμβούλια και 155 κοινοτικά συμβούλια, καθώς σε αυτά υποβάλλεται υποψηφιότητα μόνο από μία παράταξη – ενώ σε ορισμένες άλλες περιοχές δεν έχει υποβληθεί καμία υποψηφιότητα.

Το πεδίο των υποψηφίων περιορίστηκε αφού αρκετές ομάδες αντέδρασαν σε εκλογικό νόμο που καθόριζε τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο νόμος ανέφερε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο αν δεσμεύονται να αναγνωρίζουν «την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως τον μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, το πολιτικό και εθνικό της πρόγραμμα και τις σχετικές αποφάσεις διεθνούς νομιμότητας».

Η PLO, στην οποία κυριαρχεί η Φατάχ, διοικεί την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο, και έχει επισήμως διεκδικήσει ότι αποτελεί τη νόμιμη κυβέρνηση και της Γάζας, παρά το γεγονός ότι δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο εκεί.

Η Χαμάς και αρκετές άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις αντιτίθενται στην PLO, μεταξύ άλλων και λόγω της αναγνώρισης του Ισραήλ από αυτήν.

Τοπικές εκλογές δεν έχουν διεξαχθεί στη Δυτική Όχθη από το 2022, ενώ η τελευταία ψηφοφορία οποιουδήποτε είδους στη Γάζα έγινε πριν από δύο δεκαετίες.

Η Χαμάς αντικατέστησε τη Φατάχ ως τη μεγαλύτερη παλαιστινιακή παράταξη στις εκλογές του νομοθετικού συμβουλίου το 2006, αποτέλεσμα που αύξησε τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών και προηγήθηκε βίαιων συγκρούσεων.

Η Φατάχ εκδιώχθηκε βίαια από τη Γάζα την επόμενη χρονιά από τη Χαμάς, εδραιώνοντας τον πολιτικό διαχωρισμό μεταξύ της περιοχής και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Αρκετά με τους πολέμους»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή, δρ. Ραμίζ Αλακμπάροφ, δήλωσε ότι οι εκλογές «αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τους Παλαιστινίους να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Μιλώντας μετά την ψηφοφορία στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, ο Μοχάμεντ αλ-Χασάινα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι εκλογές αποτελούν ένδειξη της «θέλησης των ανθρώπων να ζήσουν».

«Θέλουμε ο κόσμος να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την καταστροφή του πολέμου. Αρκετά με τους πολέμους... ήρθε η ώρα να εργαστούμε για την ανοικοδόμηση της Γάζας», είπε.

Στην πόλη Τουλκαρέμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, ο επιχειρηματίας Μαχμούντ Μπάντερ δήλωσε στο AFP ότι έχει λίγες ελπίδες για ουσιαστική αλλαγή.

«Η [ισραηλινή] κατοχή είναι αυτή που κυβερνά την Τουλκαρέμ. Θα είναι απλώς μια εικόνα που θα παρουσιαστεί στα διεθνή μέσα - σαν να έχουμε εκλογές, κράτος ή ανεξαρτησία», είπε.

Με πληροφορίες από BBC