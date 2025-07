Πακιστάν: Κακοποιημένη καμήλα περπατά ξανά χάρη σε τεχνητό μέλος

Μια νεαρή καμήλα που είχε πέσει θύμα βάναυσης κακοποίησης κατάφερε να περπατήσει ξανά, ύστερα από την τοποθέτηση προσθετικού μέλους – μια σπάνια ιατρική επέμβαση για τα δεδομένα του Πακιστάν.

«Έκλαψα όταν την είδα να περπατάει, ήταν σαν να πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο», δήλωσε συγκινημένη η Σίμα Χαν, επικεφαλής του πάρκου όπου ζει πλέον η καμήλα, που έχει το όνομα Κάμι.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024, όταν η Κάμι μπήκε σε χωράφι για να βοσκήσει, σε χωριό της επαρχίας Σιντ. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού την εντόπισε και, σε μια πράξη απίστευτης αγριότητας, της έκοψε το ένα πόδι. Το βίντεο του τραυματισμένου ζώου κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας κύμα οργής και αντιδράσεων.

Η υπόθεση πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα, που οδήγησε την πακιστανική κυβέρνηση να παρέμβει: ο δράστης τιμωρήθηκε, ενώ δόθηκαν εντολές για την περίθαλψη και την προστασία της Κάμι.

